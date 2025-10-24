sábado 25  de  octubre 2025
CONTENIDO PATROCINADO

Care Resource da la bienvenida a la comunidad al centro de salud de Pequeña Habana durante la ceremonia de corte de cinta

El evento marcó un hito significativo en el compromiso continuo de Care Resource de ampliar el acceso a una atención médica integral y compasiva en uno de los vecindarios más ricos culturalmente y resilientes de Miami

El evento concluyó con un corte de cinta en las escalinatas del nuevo centro de salud, simbolizando un nuevo capítulo de atención y conexión para Little Havana

El evento concluyó con un corte de cinta en las escalinatas del nuevo centro de salud, simbolizando un nuevo capítulo de atención y conexión para Little Havana

Care Resource

MIAMI.- El viernes 17 de octubre, Care Resource celebró la gran inauguración de su nuevo y moderno centro de salud en Little Havana con una vibrante ceremonia de corte de cinta a la que asistieron líderes comunitarios, defensores de la salud y residentes.

El evento marcó un hito significativo en el compromiso continuo de Care Resource de ampliar el acceso a una atención médica integral y compasiva en uno de los vecindarios más ricos culturalmente y resilientes de Miami. La nueva instalación triplicará la capacidad de atención del centro en el área y ofrecerá una amplia gama de servicios, que incluyen:

Lee además
Mujer trabajando en un laptop
CONTENIDO PATROCINADO

Estrategias para mejorar tu puntaje de crédito
No deje que el año termine sin programar su visita médica anual cubierta por Medicare. Es el mejor regalo que puede darse a sí mismo: prevención, tranquilidad y un envejecimiento saludable
CONTENIDO PATROCINADO

Guía práctica: 10 preguntas para su visita médica anual
  • Atención médica y pediátrica ampliada

    • Servicios dentales mejorados, con 10 sillones y estaciones pediátricas dedicadas

    • Una farmacia de Care Resource en el lugar para facilitar el acceso a medicamentos

    • La primera despensa de alimentos Food for Life Network en Little Havana, para abordar la inseguridad alimentaria

    • Servicios sociales ampliados, con el triple de personal de gestión de casos para apoyar necesidades de vivienda, transporte y crisis

“Este centro es una promesa de encontrarnos con las personas donde estén, con dignidad, compasión y cuidado”, afirmó el Dr. Steven Santiago, Director Médico (Chief Medical Officer) de Care Resource.

Karin Sabey, la nueva Directora Ejecutiva (Chief Executive Officer) de Care Resource, destacó el rol del centro como un “destino integral de bienestar”, diseñado para servir a todas las personas, sin importar su edad, origen, idioma o capacidad de pago. “En el corazón de todo lo que hacemos está nuestra creencia de que las personas son primero”, dijo Sabey. “Aquí en Little Havana, eso significa escuchar profundamente, actuar con compasión y construir juntos una comunidad más fuerte”.

El funcionario local, Comisionado de la Ciudad de Miami, Damian Pardo, también tomó la palabra y elogió el impacto del centro y la dedicación de la institución a promover la salud comunitaria.

El evento concluyó con un corte de cinta en las escalinatas del nuevo centro de salud, simbolizando un nuevo capítulo de atención y conexión para Little Havana.

Temas
Te puede interesar

Days to Shine abre su edición 2025 en Miami con brillo, emoción y orgullo latino

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro

Fiscal general de Nueva York Letitia James se autodeclara no culpable de fraude

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.
LISTA OFAC

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro

Por DANIEL CASTROPÉ
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Foto distribuida por la Presidencia de Colombia que muestra a  Gustavo Petro, dirigiéndose a una manifestación pro-palestina con un megáfono en la mano frente a la sede de la ONU en Nueva York, llamando a militares de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. 26 de septiembre de 2025.
En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE