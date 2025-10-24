Care Resource da la bienvenida a la comunidad al centro de salud de Pequeña Habana durante la ceremonia de corte de cinta

El evento concluyó con un corte de cinta en las escalinatas del nuevo centro de salud, simbolizando un nuevo capítulo de atención y conexión para Little Havana

MIAMI .- El viernes 17 de octubre, Care Resource celebró la gran inauguración de su nuevo y moderno centro de salud en Little Havana con una vibrante ceremonia de corte de cinta a la que asistieron líderes comunitarios, defensores de la salud y residentes.

El evento marcó un hito significativo en el compromiso continuo de Care Resource de ampliar el acceso a una atención médica integral y compasiva en uno de los vecindarios más ricos culturalmente y resilientes de Miami. La nueva instalación triplicará la capacidad de atención del centro en el área y ofrecerá una amplia gama de servicios, que incluyen:

Atención médica y pediátrica ampliada • Servicios dentales mejorados, con 10 sillones y estaciones pediátricas dedicadas • Una farmacia de Care Resource en el lugar para facilitar el acceso a medicamentos • La primera despensa de alimentos Food for Life Network en Little Havana, para abordar la inseguridad alimentaria • Servicios sociales ampliados, con el triple de personal de gestión de casos para apoyar necesidades de vivienda, transporte y crisis

“Este centro es una promesa de encontrarnos con las personas donde estén, con dignidad, compasión y cuidado”, afirmó el Dr. Steven Santiago, Director Médico (Chief Medical Officer) de Care Resource.

Karin Sabey, la nueva Directora Ejecutiva (Chief Executive Officer) de Care Resource, destacó el rol del centro como un “destino integral de bienestar”, diseñado para servir a todas las personas, sin importar su edad, origen, idioma o capacidad de pago. “En el corazón de todo lo que hacemos está nuestra creencia de que las personas son primero”, dijo Sabey. “Aquí en Little Havana, eso significa escuchar profundamente, actuar con compasión y construir juntos una comunidad más fuerte”.

El funcionario local, Comisionado de la Ciudad de Miami, Damian Pardo, también tomó la palabra y elogió el impacto del centro y la dedicación de la institución a promover la salud comunitaria.

El evento concluyó con un corte de cinta en las escalinatas del nuevo centro de salud, simbolizando un nuevo capítulo de atención y conexión para Little Havana.