martes 26  de  mayo 2026
NOCHE COLOMBIANA

Carlos Vives convierte Miami en un canto a la identidad latina y al poder del vallenato

El artista colombiano celebró en el Kaseya Center más de tres décadas de trayectoria con un recorrido por sus grandes éxitos, canciones de su etapa más reciente y las participaciones especiales de Niña Pastori y Fonseca. Ante miles de seguidores, muchos de ellos colombianos, agradeció el respaldo del público y definió a Miami como “la casa de todos”

Presentación de Carlos Vives y su banda en el Kaseya Center de Miami.

Presentación de Carlos Vives y su banda en el Kaseya Center de Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Nina Pastori invitada especial en esta ocasión.

Nina Pastori invitada especial en esta ocasión.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La audiencia recibió con entusiasmo a Fonseca, otro de los invitados del artista.

La audiencia recibió con entusiasmo a Fonseca, otro de los invitados del artista.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Temas como Pa’ Mayté, Carito, Fruta Fresca, Déjame Entrar, Volví a Nacer, La Bicicleta, Robarte un Beso y La Gota Fría fueron recibidos como auténticos himnos por un público.

Temas como Pa’ Mayté, Carito, Fruta Fresca, Déjame Entrar, Volví a Nacer, La Bicicleta, Robarte un Beso y La Gota Fría fueron recibidos como auténticos himnos por un público.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La noche también dejó espacio para composiciones de El Último Disco Vol. 1.

La noche también dejó espacio para composiciones de El Último Disco Vol. 1.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Durante la cita el cantante mantuvo una conversación constante con los asistentes.

Durante la cita el cantante mantuvo una conversación constante con los asistentes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El concierto formó parte de la actual gira del artista Tour Al Sol 2026 que se extenderá por otras ciudades de EEUU y Canadá.

El concierto formó parte de la actual gira del artista Tour Al Sol 2026 que se extenderá por otras ciudades de EEUU y Canadá.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
A tres décadas de carrera la propuesta de Vibes abrió un nuevo camino para el vallenato y contribuyó a proyectar ese género mucho más allá de las fronteras de Colombia.

A tres décadas de carrera la propuesta de Vibes abrió un nuevo camino para el vallenato y contribuyó a proyectar ese género mucho más allá de las fronteras de Colombia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Miles de voces asumieron el protagonismo junto al intérprete samario en una jornada que recorrió buena parte de un catálogo musical.

Miles de voces asumieron el protagonismo junto al intérprete samario en una jornada que recorrió buena parte de un catálogo musical.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – La noche del sábado tuvo acento colombiano en el Kaseya Center. Desde mucho antes de que sonara la primera nota, los pasillos del recinto estaban teñidos de amarillo, azul y rojo. Familias, parejas y grupos de amigos llegados desde distintos puntos del sur de Florida compartían una misma expectativa: reencontrarse con las canciones que han acompañado buena parte de sus vidas y que han convertido a Carlos Vives en uno de los artistas más queridos de América Latina.

Cuando el cantante apareció sobre el escenario, el recibimiento fue inmediato. Miles de voces asumieron el protagonismo junto al intérprete samario en una presentación que recorrió buena parte de un catálogo musical construido a lo largo de más de tres décadas. Temas como Pa’ Mayté, Carito, Fruta Fresca, Déjame Entrar, Volví a Nacer, La Bicicleta, Robarte un Beso y La Gota Fría fueron recibidos como auténticos himnos por un público que acompañó cada verso de memoria.

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CONCIERTO CARLOS VIVES MIAMI 2026
Presentación de Carlos Vives y su banda en el Kaseya Center de Miami.

Presentación de Carlos Vives y su banda en el Kaseya Center de Miami.

La presentación también dejó espacio para composiciones de El Último Disco Vol. 1, la producción publicada en mayo de este año con la que el artista abre una nueva etapa creativa. Temas de ese proyecto encontraron una cálida acogida entre los asistentes y se integraron con naturalidad a clásicos que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. La combinación entre piezas recientes y éxitos consolidados permitió apreciar la evolución de una carrera que continúa apostando por nuevas historias y sonidos sin perder la identidad que distingue su propuesta artística y el lugar singular que ocupa dentro de la música en español.

Recordemos que la apuesta de Vives por fusionar los sonidos tradicionales de la costa Caribe colombiana con elementos contemporáneos abrió un nuevo camino para el vallenato y contribuyó a proyectar ese género mucho más allá de las fronteras de Colombia, con producciones como La Tierra del Olvido que marcaron un punto de inflexión para la música latinoamericana.

Uno de los momentos más celebrados de la velada llegó con la aparición de la cantante española Niña Pastori. Su voz añadió matices flamencos a una noche dominada por el sabor caribeño y provocó una de las ovaciones más prolongadas del espectáculo. Poco después, la presencia de Fonseca elevó aún más la temperatura emocional del recinto. El encuentro entre ambos artistas colombianos fue recibido con entusiasmo por una audiencia que respondió de pie y acompañó cada interpretación con energía contagiosa.

CONCIERTO CARLOS VIVES MIAMI 2026
Nina Pastori invitada especial en esta ocasión.

Nina Pastori invitada especial en esta ocasión.

CONCIERTO CARLOS VIVES MIAMI 2026
La audiencia recibió con entusiasmo a Fonseca, otro de los invitados del artista.

La audiencia recibió con entusiasmo a Fonseca, otro de los invitados del artista.

A lo largo de la cita, el cantante mantuvo una conversación constante con los asistentes. Agradeció el respaldo recibido durante años por parte del público de Miami, recordó la estrecha relación que mantiene con esta ciudad y, visiblemente emocionado, describió a la urbe como “la casa de todos”, una frase que encontró eco inmediato entre los presentes.

Esa conexión fue especialmente visible entre los miles de colombianos que llenaron buena parte de las localidades. Muchos ondeaban banderas, otros lucían sombreros, camisetas de su país y numerosos asistentes aprovecharon la ocasión para compartir una celebración que trascendió lo musical. Cada acordeón parecía despertar recuerdos de infancia, reuniones familiares y momentos vinculados a una tierra que muchos dejaron atrás, pero que permanece viva a través de sus tradiciones.

CONCIERTO CARLOS VIVES MIAMI 2026
Miles de voces asumieron el protagonismo junto al intérprete samario en una jornada que recorrió buena parte de un catálogo musical.

Miles de voces asumieron el protagonismo junto al intérprete samario en una jornada que recorrió buena parte de un catálogo musical.

La producción visual, acompañada por pantallas gigantes, iluminación dinámica y una puesta en escena cuidadosamente diseñada, sirvió de marco para una propuesta donde la música mantuvo siempre el papel central. Sin excesos ni artificios innecesarios, Vives sostuvo la atención del público gracias a la fuerza de un repertorio que forma parte de la banda sonora de millones de latinoamericanos.

El concierto formó parte de la actual gira del artista Tour Al Sol 2026, un recorrido con el que continúa celebrando su legado musical mientras comparte las canciones que definen esta nueva etapa creativa y que promete seguir teniendo éxito por otras ciudades de Estados Unidos y Canada antes de concluir en el Caribe. Cada presentación reafirma la vigencia de una carrera construida sobre la autenticidad, la innovación y el profundo respeto por las raíces culturales que han inspirado su obra.

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