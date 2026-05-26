Masivo incendio en depósito de chatarra de Opa-locka obliga a evacuar a 125 personas

El siniestro se originó alrededor de las 5:00 p.m. del lunes, cerca de la cuadra 13100 de Cairo Lane.

MIAMI. – Un incendio de grandes proporciones registrado en un depósito de chatarra de Opa-locka obligó a evacuar a unas 125 personas, afectó al menos siete negocios y movilizó a más de 80 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), en una operación que se prolongó durante horas y generó una columna de humo visible desde distintos puntos del sur de Florida.

La emergencia comenzó poco después de las 5:00 p.m. del lunes, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre varios vehículos envueltos en llamas cerca de la cuadra 13100 de Cairo Lane. En cuestión de minutos, el fuego se intensificó y una espesa nube de humo negro comenzó a elevarse sobre la zona industrial, siendo visible desde distintos sectores de Miami-Dade e incluso desde localidades del condado Broward, entre ellas Miramar.

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Ante la magnitud del siniestro, el MDFR desplegó sus fuerzas para combatir las llamas, proteger estructuras cercanas y evitar que el fuego continuara propagándose dentro del área afectada.

Aunque el incendio principal fue controlado, las labores continuaban este martes con la supervisión y extinción de los llamados “puntos calientes”, áreas donde permanecen temperaturas elevadas y pequeños focos capaces de reactivar las llamas. Los equipos también establecieron suministros adicionales de agua para respaldar las operaciones y mantener bajo vigilancia el perímetro.

La portavoz del MDFR, Erika Benítez, confirmó que la situación obligó a evacuar a decenas de residentes que viven en las inmediaciones.

“Debido a este incendio nosotros evacuamos a varios residentes en el área, aproximadamente 125 personas fueron evacuadas. En este momento estamos asistiendo a esas personas”, declaró.

Los vecinos desplazados comenzaron a regresar gradualmente a sus viviendas una vez que los equipos de emergencia determinaron que las condiciones eran seguras.

Además del depósito donde se originó el fuego, al menos siete establecimientos comerciales resultaron afectados. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la magnitud de las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro.

Pese a la intensidad de las llamas y al amplio despliegue de recursos, no se reportaron personas lesionadas.

“Hasta el momento no se han reportado heridos, y la causa de este incendio continúa bajo investigación”, indicó Benítez.

La extensa nube de humo llevó a los organismos de emergencia a emitir alertas preventivas para residentes de varios sectores del noroeste de Miami-Dade. Las advertencias alcanzaron áreas de Miami Lakes, Miami Gardens y algunas comunidades de Broward, donde las condiciones atmosféricas podían verse afectadas por el desplazamiento del humo impulsado por el viento.

A través de mensajes enviados a teléfonos móviles, las autoridades recomendaron permanecer dentro de viviendas y edificaciones siempre que fuera posible, especialmente en el caso de personas con afecciones respiratorias o condiciones médicas sensibles a la calidad del aire. Asimismo, aconsejaron mantener cerradas puertas y ventanas, configurar los sistemas de ventilación para recircular el aire interior y evitar actividades al aire libre mientras persistiera la presencia de humo.

Numerosos videos difundidos en redes sociales mostraron la dimensión del incendio desde distintos puntos de observación. Las imágenes captadas tanto desde tierra como desde el aire reflejaron la intensidad del fuego y la enorme columna oscura que dominó el horizonte durante buena parte de la tarde y la noche.

Mientras los equipos continúan extinguiendo focos residuales y evaluando los daños ocasionados, los investigadores intentan determinar qué provocó el siniestro que mantuvo en alerta a buena parte del noroeste de Miami-Dade y fue visible a varias millas de distancia. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían divulgado una causa preliminar sobre el origen del incendio.