Cayetana Álvarez de Toledo a Trump: "¿Quieren una América segura? ¡Depongan a Maduro!"

En sus palabras, dedicadas a identificar a los enemigos de la libertad de expresión, la diputada esbozó lo que calificó como un plan de acción para Venezuela, consistente en siete puntos.

1- Decir la verdad y asumir sus consecuencias. Porque como dijera María Corina Machado, defender la verdad no es violencia, violencia es ultrajarla; por lo tanto – consideró- por la verdad es legítima la violencia verbal, civil y política.

2- Ser valientes, fue identificado como el segundo punto de esta agenda de acción, “bastaría con que muchos tuvieran una milésima parte de la valentía de pueblos como el venezolano y el cubano y de otros países en dictadura, donde sus ciudadanos protagonizan gestas sin precedentes".

Sobre esta idea, citó como ejemplo, “los venezolanos salieron masivamente a votar en una gesta sin precedentes. Han mostrado las actas legítimas con el resultado al mundo”.

“No les pidamos más gestos de heroísmo, reflexionó. Después de eso quienes decimos apoyarlos, seamos decentes, hay que acabar con la vieja trampa del apaciguamiento porque lejos apaciguar a los tiranos, por el contrario, con el apaciguamiento, se los envalentona”.

Y como ejemplo de uso de la estrategia del apaciguamiento, cito a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien describió como “un impúdico operador de Nicolás Maduro y de China, que lucra con el dolor de los presos políticos, capaz de utilizar al yerno secuestrado del presidente electo (Edmundo González Urrutia) como elemento de chantaje”.

De Zapatero dijo Álvarez de Toledo, “es una desgracia para Venezuela y una vergüenza para España”.

3- El tercer punto del plan definido por Cayetana Álvarez de Toledo para Venezuela consiste en impulsar la acción de la justicia.

En función de ello exhortó a revisar los informes de Human Rights Watch, sobre Venezuela, los cuales calificó de estremecedores, y comentó, “hay testimonios de embarazadas golpeadas, personas discapacitadas secuestradas, niños y adolescentes torturados que escriben cartas a sus madres diciéndoles que quieren suicidarse”.

La diputada precisó que “en realidad ese régimen (el de Maduro) no puede calificarse como una dictadura. Sería casi ennoblecerlo -dijo. Se trata de un cartel criminal, una organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo, a la que hay que aplicar una solución policial y judicial”.

Y con esos argumentos, retó a la Corte Penal Internacional, “¿qué espera el fiscal Karim Khan para actuar?, precisó Álvarez de Toledo.

4- Como cuarto punto del plan estratégico para Venezuela, la oradora definió, endurecer y ampliar las sanciones y explicó:

“Le advertimos a Biden que rebajar las sanciones sería un balón de oxígeno para la dictadura, pero no escucharon. Maduro, Diosdado y su banda en el poder deben saber que el coste de atrincherarse en el poder debe ser superior al de marcharse, sus cabezas valen hoy más que la de Bin Laden”, recordó.

5- En quinta posición del plan Álvarez de Toledo definió que “hay que dejar de financiar a la dictadura. Parece lógico pero no lo es tanto; durante la audiencia de confirmación de Marco Rubio (como secretario de Estado de EEUU) le escuché decir que el régimen de Maduro es una organización criminal que sirve a los intereses de China, de Rusia y de Irán y que Chevron lleva años llenando las arcas del régimen y que eso tiene que cambiar. Al respecto inquirió la diputada, “pues a ver si es verdad, a ver si los lobbies petroleros o de cualquier otro tipo no acaban dejando los compromisos de la nueva Administración sobre papel mojado, sería una decepción mayúscula y un error garrafal”, precisó e hizo una exhortación, “necesitamos invertir en Venezuela; pero en Venezuela como en Cuba hay que invertir en democracia, que es la inversión más rentable”.

6- Utilizar todos los mecanismos para deponer a Maduro, fue identificado por la diputada del PP como sexto punto en su plan estratégico.

“En el año 2005 la ONU adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, que la compromete en intervenir en aquellos estados que cometen crímenes de lesa humanidad contra su población”, recordó.

“Sin embargo, nadie la invoca. ¿Por qué? Preferimos que intervenga un mercenario bien pagado a que lo haga un organismo internacional con toda su legitimidad a cuestas, dice bastante de nuestro compromiso con las instituciones”, cuestionó.

7- En séptimo lugar de su propuesta de plan de acción, Álvarez de Toledo solicitó “forjar una gran alianza trasatlántica por la democracia. Que lleve la libertad no solamente a Venezuela, sino también a Cuba, a Nicaragua y Bolivia, que la proteja y promueva en nuestros propios ámbitos de decisión”.

Y definió, “esa debe ser y es la verdadera vocación internacional de España, estamos en el centro de un triángulo cuyos vértices son Europa, Estados Unidos y América Latina. Tenemos que aprovecharlo y asumir nuestra obligación histórica, ejercer de puente y catalizador de un espacio de y para la libertad”.

Pero, consideró la diputada, “con el actual gobierno español sería imposible. ¿Cómo va a defender la libertad en Venezuela quien trabaja para socavarla en España?, dijo en referencia a Pedro Sánchez.

“Sánchez hace mucha más oposición a Trump que a Maduro, precisó. Primero se alineó con el Grupo de Puebla y ahora se está alineando y cada vez más explícitamente con China. ¿España, satélite de Pekín en Europa? Lo que nos faltaba", denunció. "Tenemos que impedirlo y lo vamos a impedir", advirtió.

Y en la conclusión de sus palabras, Álvarez de Toledo envió un mensaje claro y contundente a la administración Trump.

“Hagan honor a sus compromisos. Defiendan para los venezolanos lo mismo que reclaman para los americanos: libertad, seguridad y prosperidad; lo mismo vale para los cubanos, nicaragüenses y bolivianos, y no olviden nunca que lo moral es lo eficaz”.

Con relación al anuncio de la no extensión del TPS para los venezolanos, hecha en fecha reciente por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la diputada española expuso, “revocar el estatus de protección temporal para los venezolanos no es justo ni es la solución. Perjudicaría a miles de familias trabajadoras y respetuosas de la ley que no han elegido exiliarse, sino que han huido de la represión y la miseria; no resolvería el gravísimo desafío a la seguridad que plantean el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales patrocinadas por el propio régimen”.

“¿Quieren una América segura?", preguntó la diputada e indicó: “¡Depongan a Maduro! ¿Quieren que los venezolanos vuelvan a su país? ¡Libérenlo! ¿Quieren hacer a América grande otra vez? ¡Hagan a Venezuela y a Cuba libres! Ese sí que sería un testimonio indiscutible de grandeza, el legado de una verdadera edad de oro”, concluyó.