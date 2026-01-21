Celebrando a nuestros maestros excelentes

Julia Pennington-Gilchrist, maestra en Frederica Wilson Elementary y Dale Adamson maestro en McMillan Middle School. CORTESÍA GEMMA CARRILLO Roberto Rabelo maestro de la escuela South Miami Community Middle School y Gary Spitnale maestro de la escuela Miami Lakes Educational Center. CORTESÍA GEMMA CARRILLO

MIAMI.- Hace más de dos décadas que las escuelas públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) escogen a un profesional de la pedagogía para representar a los más de 30,000 docentes que laboran a nuestros salones de clase día a día. La profesión de magisterio es solitaria porque las personas se desempeñan solas y pocas veces reciben elogios y apoyos. Este evento es importante a nivel profesional y también personal. Para muchos esta es la única vez en su vida profesional que están recibiendo una palmadita en la espalda por los esfuerzos que toman en la educación de los estudiantes. Estos finalistas representan a miles de maestros que trabajan en la educación de nuestros hijos, que representan nuestro futuro.







Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade celebrarán la ceremonia del Premio al Maestro del Año 2027 del Condado de Miami-Dade, en honor a Francisco R. Walker, para nombrar al maestro más destacado del Distrito el miércoles 28 de enero de 2026, a las 6:30 p.m. en el Hotel DoubleTree by Hilton Miami Airport & Convention Center. El hotel está ubicado en 711 N.W. 72nd Avenue, Miami, FL 33126. El premio lleva el 2027 para dar la oportunidad a que el ganador a nivel estatal represente a la Florida en la competencia nacional que se celebra en marzo del 2027. Los finalistas de este premio anual representan más de 90 años combinados en los salones de clases. Ellos han enseñado a varias generaciones de estudiantes desde materias básicas, cívica, historia y hasta artes culinarias. El Distrito también reconocerá a los finalistas del Premio al Maestro Novato del Año 2025 y anunciará al ganador en el evento.

Los cuatro finalistas, las regiones que representan y sus escuelas son los siguientes: Norte: Julia Pennington-Gilchrist, Frederica S. Wilson Skyway Elementary School

Central: Roberto Rabelo, South Miami Community Middle School

Sur: Dale Adamson, McMillan Middle School

Educación Técnica y Profesional Postsecundaria: Gary Spitnale, Miami Lakes Technical Educational Center Los patrocinadores principales del evento incluyen a Educational Federal Credit Union (EdFed), United Way Miami y Kendall Toyota, que entregará al Maestro del Año las llaves de un auto nuevo. El evento es posible gracias a la colaboración de United Teachers of Dade, la Asociación de Administradores Escolares de Dade, Univision y Fox-Mar Photography. Gemma Carrillo es una profesional de la educación con más de 37 años de experiencia. Actualmente se desempeña como profesora en la escuela de las M-DCPS The English Center.

Compartir la nota:









Temas Miami

educación

maestros

Escuelas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP