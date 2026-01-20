Revelan ganadores de la segunda edición del concurso «My Migration Story» en Miami

MIAMI .- Cuatro estudiantes de noveno grado son elegidos como ganadores del concurso My Migration Story , patrocinado por la Cátedra Vargas Llosa en la ciudad de Miami.

El jurado, presidido por Modesto Maidique, PhD, y compuesto por Natalia Crujeiras, presidenta del museo HISTORY MIAMI, y David Webb, aclamado analista de la cadena Fox, decidió otorgar el primer premio en la segunda edición del concurso My Migration Story a Noah Menjívar , un estudiante de noveno curso de la Academia Preparatoria de Estudios Internacionales (ISPA) de ascendencia en El Salvador.

Esta segunda edición del concurso honra el legado y la memoria del distinguido escritor iberoamericano Mario Vargas Llosa, quien falleció el año pasado.

El jurado también eligió a Gabriela Alcalá, de ascendencia colombiana, para el segundo puesto, mientras que para el tercer lugar hubo un empate entre Nicole Aguiar, de ascendencia cubana, y Sophia Elvies, de ascendencia venezolana.

El jurado expresó admiración por la calidad de los ensayos recibidos y, especialmente, por la sofisticación, el espíritu lírico y la narrativa clara del ganador, Noah Menjívar.

En este sentido, el presidente del jurado, el Dr. Modesto Maidique, observó:

"En mi larga experiencia como educador, rara vez me ha conmovido una narrativa de joven estudiante, como ocurrió cuando leí El precio de un aliento, escrito por el joven Menjívar".

El presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, Álvaro Vargas Llosa, dijo: "My Migration Story ha resultado ser una impresionante cantera de talento que ha producido una colección de ensayos de alta calidad escritos por 178 estudiantes que representan el rico multiculturalismo que define Miami".