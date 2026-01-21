miércoles 21  de  enero 2026
MUESTRA HISTÓRICA

History Miami Museum anuncia exhibición de documentos de EEUU por 250 aniversario

La muestra histórica “Documents That Forged a Nation” llegará a la ciudad del 20 de junio al 5 de julio

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El History Miami Museum, 101 West Flagler Street, en Miami, fue seleccionado como uno de los ocho museos en Estados Unidos que albergarán la gira nacional del Avión de la Libertad, una iniciativa de los Archivos Nacionales para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Del 20 de junio al 5 de julio, el público tendrá la oportunidad excepcional de contemplar documentos originales de la época fundacional, piezas que rara vez salen de Washington y que marcaron el nacimiento político e institucional de la nación.

Lee además
Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).
TRANSPORTE

Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba
Noah Menjívar, ganador del concurso My Migration Story, patrocinado por la Cátedra Vargas Llosa.
RECONOCIMIENTO

Revelan ganadores de la segunda edición del concurso «My Migration Story» en Miami

La exposición, titulada “Documents That Forged a Nation”, llegará a la ciudad como parte de una gira aérea inspirada en el histórico Freedom Train de 1976. Los materiales viajarán bajo estrictas medidas de seguridad y conservación, dada su incalculable relevancia histórica y simbólica.

Entre los registros que podrán verse en History Miami figuran juramentos de lealtad firmados por George Washington, Alexander Hamilton y Aaron Burr, el Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia y reconoció oficialmente a Estados Unidos como nación soberana, así como una impresión secreta del borrador de la Constitución, utilizada por los delegados durante la Convención Constitucional de 1787.

La muestra también incluye los Articles of Association de 1774, considerados uno de los primeros actos de resistencia colectiva frente al dominio británico; el registro de votación mediante el cual los estados aprobaron la Constitución; y una histórica reproducción grabada de la Declaración de Independencia, pieza clave en el relato fundacional del país.

De acuerdo con los organizadores, “el objetivo de esta gira no es solo exhibir archivos, sino acercar al público a los valores, tensiones y decisiones que dieron forma a la democracia estadounidense.” En ese sentido, la elección de Miami responde al peso cultural, histórico y migratorio de la ciudad, considerada hoy uno de los rostros más diversos del país.

Como parte del programa, History Miami desarrollará actividades paralelas, entre ellas iniciativas educativas, encuentros comunitarios y espacios interactivos que invitan a reflexionar sobre el significado contemporáneo de la libertad, la ciudadanía y la democracia. La institución también prevé eventos especiales en torno al 4 de julio, en consonancia con la celebración nacional.

Para Miami y el sur de la Florida, la llegada de esta exposición representa una oportunidad única de diálogo entre pasado y presente, permitiendo que residentes y visitantes se conecten de primera mano con los manuscritos que dieron origen a Estados Unidos y que siguen influyendo en su vida institucional más de dos siglos después.

Temas
Te puede interesar

Tarek, el verdugo servil

Tarek William Saab, bajo asedio del régimen interino y en la mira de EEUU: "Un verdugo servil"

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel
ECONOMÍA

China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

Te puede interesar

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506 y expresidente de esa organización.
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
Cámara de Representantes

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio