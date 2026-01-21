History Miami Museum anuncia exhibición de documentos de EEUU por 250 aniversario

MIAMI.- El History Miami Museum , 101 West Flagler Street, en Miami, fue seleccionado como uno de los ocho museos en Estados Unidos que albergarán la gira nacional del Avión de la Libertad, una iniciativa de los Archivos Nacionales para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Del 20 de junio al 5 de julio, el público tendrá la oportunidad excepcional de contemplar documentos originales de la época fundacional, piezas que rara vez salen de Washington y que marcaron el nacimiento político e institucional de la nación.

La exposición, titulada “Documents That Forged a Nation”, llegará a la ciudad como parte de una gira aérea inspirada en el histórico Freedom Train de 1976. Los materiales viajarán bajo estrictas medidas de seguridad y conservación, dada su incalculable relevancia histórica y simbólica.

Entre los registros que podrán verse en History Miami figuran juramentos de lealtad firmados por George Washington, Alexander Hamilton y Aaron Burr, el Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia y reconoció oficialmente a Estados Unidos como nación soberana, así como una impresión secreta del borrador de la Constitución, utilizada por los delegados durante la Convención Constitucional de 1787.

La muestra también incluye los Articles of Association de 1774, considerados uno de los primeros actos de resistencia colectiva frente al dominio británico; el registro de votación mediante el cual los estados aprobaron la Constitución; y una histórica reproducción grabada de la Declaración de Independencia, pieza clave en el relato fundacional del país.

De acuerdo con los organizadores, “el objetivo de esta gira no es solo exhibir archivos, sino acercar al público a los valores, tensiones y decisiones que dieron forma a la democracia estadounidense.” En ese sentido, la elección de Miami responde al peso cultural, histórico y migratorio de la ciudad, considerada hoy uno de los rostros más diversos del país.

Como parte del programa, History Miami desarrollará actividades paralelas, entre ellas iniciativas educativas, encuentros comunitarios y espacios interactivos que invitan a reflexionar sobre el significado contemporáneo de la libertad, la ciudadanía y la democracia. La institución también prevé eventos especiales en torno al 4 de julio, en consonancia con la celebración nacional.

Para Miami y el sur de la Florida, la llegada de esta exposición representa una oportunidad única de diálogo entre pasado y presente, permitiendo que residentes y visitantes se conecten de primera mano con los manuscritos que dieron origen a Estados Unidos y que siguen influyendo en su vida institucional más de dos siglos después.