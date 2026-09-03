Conductor huye de una parada policial y causa accidente mortal en Miami-Dade

MIAMI.- La huida de un conductor durante una parada policial habría desencadenado un choque de tres vehículos que dejó una persona muerta en el noroeste de Miami-Dade, informaron este jueves las autoridades.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) identificó al automovilista como Luis Manuel Pérez, de 21 años. El episodio comenzó alrededor de las 7:42 p.m. del miércoles, cuando agentes de la unidad especializada en intervención de robos detuvieron un carro en el vecindario de Brownsville.

Al revisar sus datos, los oficiales descubrieron que Pérez tenía una orden de arresto pendiente. El joven, sin embargo, aceleró y abandonó el lugar, lo que motivó el despliegue de otros efectivos.

El sospechoso entró después en una calle sin salida cerca de la 51st Terrace y la 33rd Avenue. Tras dar la vuelta, habría ignorado una señal de pare y golpeado a un automóvil que tenía el derecho de paso, de acuerdo con la reconstrucción ofrecida por la dependencia.

La fuerza del impacto volcó el segundo carro y proyectó a los involucrados contra una patrulla sin distintivos, ocupada por un agente que participaba en la búsqueda.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) liberaron de los restos a la persona afectada y la trasladaron en estado crítico al Centro de Traumatología Ryder, donde posteriormente murió. Su identidad no había sido revelada.

Pérez quedó bajo custodia y fue llevado a un hospital para someterlo a una evaluación médica. El oficial recibió atención en la escena, pero no necesitó ser hospitalizado.

El expediente señala que la orden activa estaría vinculada con un caso de deserción militar. El detenido permanece retenido a solicitud de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque no se ofrecieron otros pormenores sobre ese proceso.

Detectives especializados en homicidios de tránsito intentan establecer todas las circunstancias del hecho. Pérez fue recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) donde permanece sin derecho a fianza y se espera que se le imputen cargos adicionales por homicido vehicular y fuga.