Choque en Lauderhill: un policía y otro conductor son llevados al hospital

MIAMI.- Un agente del Departamento la Policía de Lauderhill (DPL) y otro conductor fueron trasladados a un hospital después de que sus vehículos chocaran la noche del sábado 12 de septiembre en esa ciudad del condado de Broward.

El oficial se dirigía a una llamada de emergencia cuando ocurrió la colisión en el cruce de West Sunrise Boulevard y North State Road 7, de acuerdo con información policial divulgada.

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Un portavoz de la institución señaló que los dos automóviles sufrieron daños considerables. Sin embargo, las autoridades no han explicado cómo se produjo el impacto ni han informado hacia dónde circulaba cada uno.

Ambos conductores fueron llevados al hospital para evaluar posibles lesiones. La policía no precisó si alguno resultó herido, cuál era su estado después del traslado ni a qué centro médico fueron remitidos.

Tampoco se han ofrecido detalles sobre la emergencia a la que respondía el agente. Por ahora, no hay información suficiente para determinar las circunstancias del choque o atribuir responsabilidad a alguno de los involucrados.