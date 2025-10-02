jueves 2  de  octubre 2025
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

La paralización, primera en casi siete años, pone en riesgo programas de asistencia alimentaria y amenaza con encarecer los seguros de salud para millones

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.

MIA / CORTESÍA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.– El cierre del gobierno federal, que comenzó la madrugada del 1 de octubre, genera ya efectos significativos en el estado de Florida, donde unos 95.000 trabajadores federales enfrentan la suspensión de sus salarios y millones de residentes ven amenazados servicios clave.

Esta paralización, la primera en casi siete años, se produjo a raíz de un profundo desacuerdo presupuestario en el Congreso que mantiene en vilo la continuidad de programas de salud, asistencia alimentaria y operaciones en aeropuertos.

Lee además
El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno
Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

Primeros afectados

El impacto más directo recae sobre la fuerza laboral del nivel federal en el estado. Los empleados considerados "esenciales", como el personal de TSA en los aeropuertos de Miami y Orlando, agentes fronterizos y personal militar en bases como MacDill, deben continuar sus labores sin recibir compensación económica hasta que se resuelva la disputa.

Para mitigar la situación, los trabajadores suspendidos pueden solicitar beneficios de desempleo a través del programa específico para empleados federales (UCFE), con gestiones disponibles por vía telefónica o en el portal floridajobs.org. Mientras tanto, organizaciones como United Way Suncoast en Tampa ya preparan planes de ayuda y distribución de alimentos.

Servicios de salud

Aunque los programas de Medicare y Medicaid mantienen sus operaciones gracias a que su financiamiento está garantizado por ley, los beneficiarios podrían experimentar demoras en citas médicas. La razón es una reducción del 41% del personal en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La mayor amenaza recae sobre los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), en el que Florida tiene alrededor de 4.7 millones de inscritos y es el estado líder en este mercado.

Asistencia alimentaria

La situación es especialmente crítica para el programa WIC, que asiste a 417.000 mujeres, infantes y niños en Florida. Las autoridades advirtieron que sus fondos podrían agotarse en una o dos semanas si no se alcanza un acuerdo presupuestario.

Por su parte, el programa SNAP de cupones de alimentos garantiza los beneficios de octubre, ya que se cargan por adelantado, pero su continuidad en los meses siguientes queda en duda si la parálisis gubernamental persiste.

Esta vulnerabilidad afecta directamente a las familias de más bajos ingresos del estado.

Transporte y turismo

Los principales aeropuertos del estado, como los de Miami y Orlando, mantienen sus operaciones, pero bajo una creciente presión.

La principal preocupación es el posible ausentismo del personal de TSA, que trabaja sin sueldo, lo que podría generar largas demoras en los controles de seguridad, como ya ocurrió en el cierre de 2018.

Asimismo, los 11 parques y refugios nacionales de Florida, incluidos los Everglades, permanecen parcialmente abiertos, pero con servicios muy reducidos.

En última instancia, la falta de un acuerdo político no solo profundizaría la incertidumbre para miles de familias, sino que también pondría a prueba la resiliencia de los servicios esenciales de los que dependen millones de floridanos.

Temas
Te puede interesar

Salario mínimo en Florida alcanza los $14 por hora en penúltimo aumento hacia meta de $15

Daniella Levine Cava respalda a Eileen Higgins para alcaldía de Miami

Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

Foto referencial de semiconductores de EEUU
COMERCIO

Taiwán rechaza fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
EEUU/PARO PRESUPUESTARIO

Gobierno prepara recortes permanentes de gastos tras boicot de demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
REACCIÓN

Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

La alcaldesa Daniella Levine Cava y la comisionada Eileen Higgins hablan en rueda de prensa.
ELECCIONES

Daniella Levine Cava respalda a Eileen Higgins para alcaldía de Miami

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves