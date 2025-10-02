jueves 2  de  octubre 2025
Recapturan en Georgia a asesino convicto liberado por error de cárcel en Miami-Dade

El recluso, sentenciado a cuatro cadenas perpetuas, fue hallado en la residencia de una concejal; autoridades investigan la falla procesal que permitió su fuga

James Edward Daniels.



CORRECCIONALES MIAMI-DADE
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.– El asesino convicto James Edward Daniels, de 60 años, fue recapturado por autoridades federales el miércoles por la tarde en Macon, Georgia, tras ser liberado por error de una cárcel de Miami-Dade el sábado.

La detención pone fin a una intensa búsqueda de varios días, originada por una falla en el sistema procesal que ignoró una orden de retención federal contra el recluso, quien cumple cuatro cadenas perpetuas por secuestro y asesinato.

Error procesal

La liberación de Daniels desde el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) se debió a lo que las autoridades califican como un "error procesal".

El recluso había sido transferido el miércoles anterior desde una prisión federal en Lake City a la custodia de Miami-Dade para enfrentar cargos adicionales por drogas.

A pesar de que los Marshals federales emitieron un documento de retención ("federal detainer") para asegurar su devolución a custodia federal, los registros carcelarios muestran que fue puesto en libertad.

Según las investigaciones, el error ocurrió después de que la juez Christine Hernández le acreditara tiempo cumplido por cargos de posesión de cocaína y conducción bajo influencia, sin imponerle pena adicional.

Búsqueda y recaptura

Tras descubrir la equivocación, las autoridades de Miami-Dade notificaron al FBI y a los Marshals de EEUU, aunque estos últimos no se enteraron hasta un día después, lo que generó cuestionamientos sobre la demora en la comunicación. Se ofreció una recompensa de hasta 30.000 dólares por información que condujera a su paradero.

Una pista llevó a los agentes a Reynolds, Georgia, donde sospechaban que Daniels recibía ayuda. Allí contactaron a Timishea Price, miembro del Concejo municipal de esa ciudad, y encontraron al fugitivo en su residencia de Macon.

Price fue arrestada y enfrenta cargos graves por obstaculizar la aprehensión de un declarado criminal.

Crímenes

Daniels recibió una sentencia de cuatro cadenas perpetuas en marzo por su participación en el secuestro, tortura y asesinato de dos hombres, Johan González y Osmar Oliva, en diciembre de 2020.

Según los fiscales, Daniels y sus cómplices robaron drogas a las víctimas, las ataron, vendaron sus ojos y las arrojaron en una camioneta. Luego, los llevaron a una casa abandonada en Opa-locka, donde los ejecutaron, según las autoridades. Una tercera víctima logró sobrevivir.

El jurado lo declaró culpable de conspiración y múltiples cargos de secuestro con resultado de muerte.

Investigación y consecuencias

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reconoció públicamente la gravedad de la falla en el procedimiento y lo calificó como "no aceptable", aunque lo atribuyó a un "error humano".

El Departamento de Correccionales condal inició una investigación interna para determinar errores en el protocolo y asegurar que los responsables rindan cuentas.

Este incidente pone en tela de juicio la seguridad del sistema carcelario del Condado, que recientemente finalizó 11 años de supervisión federal.

