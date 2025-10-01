Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

MIAMI.- La icónica actriz de comedia Fran Drescher fue homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia contó con la presencia de miembros del elenco de La Niñera, serie protagonizada por Drescher entre 1993 y 1999.

Las actrices Nicholle Tom y Madeline Zima, quienes dieron vida a las hermanas Maggie y Gracie Sheffield, estuvieron presentes para honrar a su ex compañera de reparto, en una fecha que coincidió con su cumpleaños número sesenta y coho. Estaba previsto que Renée Taylor fuera una de las oradoras de la gala; sin embargo, la actriz de 92 años que interpretó a Sylvia Fine, madre de la protagonista, no pudo asistir.

Tom, quien recientemente se reunió con Drescher en una obra de teatro, elogió a la actriz por su carisma, fuerza, energía y amabilidad.

"Siempre fue honesta conmigo. Me guió durante mi infancia, durante los años más importantes de mi crecimiento, de los 14 a los 21 años (...) Fran, te quiero. Siempre te he admirado, aunque yo tuviera que usar zapatos planos. Eres mi mentora y te quiero mucho. ¡Felicidades!", expresó la actriz.

A continuación, Zima saludó a Drescher y le deseó un feliz cumpleaños antes de dedicarle un emotivo homenaje. "Fran Drescher no es solo un nombre conocido: es parte de la familia. Es la tía glamorosa, la madre comprensiva, la mejor amiga que te aconseja sobre tu estilo y la vecina cuya risa se escucha a través de la pared".

Drescher también recibió un homenaje de su compañero de reparto, Charles Shaughnessy. Si bien quien fuera su esposo en la pantalla no pudo asistir a la ceremonia celebrada el 30 de septiembre, compartió tres publicaciones en Instagram en las que destacó su relación personal y profesional con Fran.

"Fue mi jefa durante seis años maravillosos, pero estoy muy agradecido y me siento afortunado de haber podido considerarla mi amiga durante muchos años más. ¡Felicidades, Fran! Hoy es tu día: ¡disfrútalo! Te lo mereces y mucho más", comentó.