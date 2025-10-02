jueves 2  de  octubre 2025
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

Una persona fue llevada al hospital tras sufrir "lesiones que no amenazan su vida", añadió. Delta informó sobre una lesión menor a un asistente de vuelo.

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York.&nbsp;

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 

Elkis Bejarano Delgado

NUEVA YORK.- Dos aviones operados por una subsidiaria de Delta chocaron el miércoles en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, indicaron autoridades y la aerolínea.

El incidente, que involucró dos aviones de Endeavor Air, ocurrió a las 21H58 locales (01H58 GMT del jueves) mientras uno estaba aterrizando y el otro preparándose para despegar, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Lee además
Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo
Aviones de combate F-35.
Tensiones

Estonia evalúa albergar aviones de combate británicos con capacidad nuclear ante amenaza rusa

Una persona fue llevada al hospital tras sufrir "lesiones que no amenazan su vida", añadió. Delta informó sobre una lesión menor a un asistente de vuelo.

Imágenes compartidas por medios estadounidenses, que la AFP no pudo verificar de inmediato, mostraron daños en el morro de uno de los aviones.

La autoridad portuaria indicó que las operaciones en LaGuardia, uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, no se interrumpieron.

Embed

Delta, la empresa matriz de Endeavor Air, dijo que "trabajará con todas las autoridades para revisar" las medidas de seguridad tras el accidente que describió como "una colisión a baja velocidad mientras rodaban por la pista".

Citando información preliminar, Delta señaló que el ala del avión que estaba rodando antes de su partida hacia Roanoke, Virginia, hizo "contacto con el fuselaje de la aeronave que estaba llegando".

Los dos aviones transportaban un total de 93 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, agregó Delta.

Embed

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Unidad "Ghost" de Ucrania destruye por primera vez aviones anfibios rusos Be-12 en Crimea

Alertan por aumentan de anuncios políticos fraudulentos con inteligencia artifical en Meta

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

Foto referencial de semiconductores de EEUU
COMERCIO

Taiwán rechaza fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

Te puede interesar

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
REACCIÓN

Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

James Edward Daniels.
JUSTICIA

Recapturan en Georgia a asesino convicto liberado por error de cárcel en Miami-Dade

El rabino Daniel Walker (3.a izq.) se encuentra entre agentes de policía armados mientras conversan con miembros de la comunidad judía frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025, tras un ataque en la sinagoga.   
ALERTA

Dos asesinados en ataque a sinagoga en Mánchester en que también murió el presunto autor