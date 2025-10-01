miércoles 1  de  octubre 2025
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

El choque entre los ministro del Interior y el de Justicia de Colombia, desnuda un gabinete marcado por viejas rencillas y luchas de poder

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.

AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsa la Asamblea Constituyente.&nbsp;&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsa la Asamblea Constituyente.  

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta una nueva polémica tras la filtración de un chat privado entre ministros, en el que se cruzaron fuertes insultos y recriminaciones sobre el rumbo de las "políticas de paz", dejando en evidencia tensiones acumuladas en el gabinete.

Según reveló Caracol Radio, la discusión estuvo encabezada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en un grupo de mensajería al que Petro no pertenece.

Lee además
El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York
El presidente colombiano Gustavo Petro.
COLOMBIA

Petro negocia en secreto con el Clan del Golfo, según reportes

El intercambio comenzó cuando Benedetti reprochó a sus colegas no haber renunciado a sus visas estadounidenses en solidaridad con el mandatario, tras el reciente enfrentamiento de Petro con la administración de Donald Trump, a raíz de sus declaraciones en un acto en apoyo a Palestina en Nueva York.

Montealegre respondió con dureza, acusando a Benedetti de “sembrar el caos” y de no estar comprometido con el proyecto de paz.

“Es un tibio. Solo le interesan los titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete”, escribió.

El tono subió aún más cuando el ministro de Justicia lo llamó “fantoche” y lo desafió abiertamente: “Posa de macho alfa (…) A ver qué tan gallito es cuando la Corte Suprema lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”.

Montealegre también recordó episodios anteriores en los que, según él, Benedetti habría maniobrado contra el propio gobierno, como las crisis que involucraron a la exministra de Exteriores, Laura Sarabia. “Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro!”, agregó.

"Enfrentamiento"

Consultado por periodistas este miércoles, Montealegre confirmó la veracidad del enfrentamiento y explicó que su mala relación con Benedetti viene de años atrás, cuando él ejercía como fiscal general (2012-2016). Según relató, el entonces congresista lo cuestionó públicamente en una emisora, lo que llevó a un fuerte altercado: “Lo llamé inmediatamente y le dije que era un delincuente”.

La filtración del chat ha reavivado la percepción de fracturas internas en el gabinete de Petro, en momentos en que enfrenta tensiones políticas y sociales por su agenda de paz y sus roces diplomáticos con Washington.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Canciller y ministro de Hacienda de Colombia entregan sus visas estadounidense tras revocatoria a Petro

Crece tensión con EEUU por cancelación de visa a presidente de Colombia

Petro insiste en una constituyente pero se contradice y niega grandes modificaciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 
VENEZUELA

María Corina Machado pide a EEUU hacer pública toda la información sobre Maduro: "Es momento decisivo“

Te puede interesar

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.
MEDIDAS

EEUU sanciona a decenas de empresas e individuos por contribuir con plan armamentístico de Irán

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

Huracán Imelda.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Imelda se acerca a Bermudas

Foto referencial de semiconductores de EEUU
COMERCIO

Taiwán rechaza fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU