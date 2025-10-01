Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

BOGOTÁ - El gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro , enfrenta una nueva polémica tras la filtración de un chat privado entre ministros, en el que se cruzaron fuertes insultos y recriminaciones sobre el rumbo de las "políticas de paz", dejando en evidencia tensiones acumuladas en el gabinete.

Según reveló Caracol Radio, la discusión estuvo encabezada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en un grupo de mensajería al que Petro no pertenece.

El intercambio comenzó cuando Benedetti reprochó a sus colegas no haber renunciado a sus visas estadounidenses en solidaridad con el mandatario, tras el reciente enfrentamiento de Petro con la administración de Donald Trump, a raíz de sus declaraciones en un acto en apoyo a Palestina en Nueva York.

Montealegre respondió con dureza, acusando a Benedetti de “sembrar el caos” y de no estar comprometido con el proyecto de paz.

“Es un tibio. Solo le interesan los titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete”, escribió.

El tono subió aún más cuando el ministro de Justicia lo llamó “fantoche” y lo desafió abiertamente: “Posa de macho alfa (…) A ver qué tan gallito es cuando la Corte Suprema lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”.

Montealegre también recordó episodios anteriores en los que, según él, Benedetti habría maniobrado contra el propio gobierno, como las crisis que involucraron a la exministra de Exteriores, Laura Sarabia. “Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro!”, agregó.

"Enfrentamiento"

Consultado por periodistas este miércoles, Montealegre confirmó la veracidad del enfrentamiento y explicó que su mala relación con Benedetti viene de años atrás, cuando él ejercía como fiscal general (2012-2016). Según relató, el entonces congresista lo cuestionó públicamente en una emisora, lo que llevó a un fuerte altercado: “Lo llamé inmediatamente y le dije que era un delincuente”.

La filtración del chat ha reavivado la percepción de fracturas internas en el gabinete de Petro, en momentos en que enfrenta tensiones políticas y sociales por su agenda de paz y sus roces diplomáticos con Washington.

FUENTE: Con información de Europa Press