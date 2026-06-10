Cierre de postulaciones deja cinco comisionados electos sin contienda en Miami-Dade

MIAMI. - Cinco candidatos a la Comisión del Condado de Miami-Dade quedaron electos o reelectos el martes sin que se depositara un solo voto, luego de que ningún rival presentara candidatura antes del cierre del plazo de postulación, fijado al mediodía.

De tal manera, la ausencia de contrincantes convirtió de forma automática a los aspirantes en ganadores oficiales, sin necesidad de que el proceso pasara por las urnas.

SEGURIDAD Trata de personas y control de multitudes, prioridades en Miami-Dade durante el Mundial

El miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade Steve Gallon III se incorporará a la Comisión por el Distrito 1, un escaño que quedó vacante después de que Oliver Gilbert III anunciara su renuncia para postularse al distrito 24 de la Cámara federal, ante la salida de la representante federal Frederica Wilson.

Gallon, electo a la Junta Escolar en 2016 y reelecto sin oposición en 2020 y 2024, presentó su dimisión al cargo educativo el mismo martes. Su camino quedó despejado cuando la concejal de Miami Gardens Linda Julien desistió de competir una semana después de anunciar su candidatura.

“El servicio público ha sido el centro del trabajo de mi vida”, expresó Gallon al formalizar su aspiración al cargo.

Los comisionados en funciones Anthony Rodríguez, quien preside el cuerpo legislativo, y Juan Carlos Bermúdez retuvieron sus puestos en los distritos 10 y 12, respectivamente.

También resultó reelecta Natalie Milian Orbis por el distrito 6, cargo que ocupa tras ser designada por la comisión en pleno luego de que el anterior comisionado, Kevin Marino Cabrera, fuera nombrado embajador en Panamá por el presidente Donald Trump.

Ocho años sin un solo sufragio

Micky Steinberg fue reelecta en el distrito 4 y protagoniza el caso más singular del proceso: obtuvo su primer mandato como comisionada en 2022 también sin oposición, de modo que completará hasta ocho años en el cargo sin haber recibido un solo voto. Su circunscripción abarca parte de Miami y de Miami Beach.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ella misma excomisionada del condado, felicitó a los ganadores automáticos, cuyas afiliaciones partidistas se ubican en ambos lados del espectro político.

“Me enorgullece trabajar junto a estos dedicados servidores públicos mientras construimos un Miami-Dade más fuerte”, afirmó la mandataria. “Aunque aportamos perspectivas distintas, nos une la pasión por esta comunidad y el compromiso de resolver problemas y entregar resultados para cada vecindario del condado”.

Tres contiendas aún pendientes

La conformación de la Comisión no quedó del todo resuelta. Tres escaños sí tendrán elección el 18 de agosto: los distritos 2, 5 y 8.

En el distrito 5, la comisionada Vicki López, designada en noviembre, enfrenta entre otros al exfuncionario municipal y vocero policial Joe Sánchez; en el distrito 8 compite la comisionada Danielle Cohen Higgins, y en el distrito 2 la titular Marleine Bastien afronta a varios retadores.

Por tratarse de comicios técnicamente no partidistas, todos los aspirantes figurarán en una misma papeleta en agosto.

Quien supere el 50 % de los votos ganará de forma directa; de lo contrario, los dos más votados disputarán una segunda vuelta el 3 de noviembre, el día de las elecciones generales.