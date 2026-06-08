Trata de personas y control de multitudes, prioridades en Miami-Dade durante el Mundial

MIAMI. - La sheriff del condado Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y la fiscal estatal, Katherine Fernández Rundle, declararon en Doral que la trata de personas y el control de multitudes constituyen su máxima prioridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que se disputa del 11 de junio al 19 de julio con 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas, entre ellas Miami.

Las autoridades adelantaron que desplegarán operativos encubiertos y una robusta presencia policial mientras los aficionados al fútbol coparán los destinos turísticos y el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, recinto que la FIFA denominará Estadio de Miami.

Operativos encubiertos

Cordero-Stutz explicó que su oficina trabaja desde hace tiempo en la planificación del evento y que la seguridad pública no se improvisa. La funcionaria precisó que las labores abarcan amenazas habituales en las grandes citas internacionales.

“La Oficina del Sheriff de Miami-Dade, junto con nuestros socios locales, estatales y federales, ha estado planificando, capacitando y coordinando activamente para ayudar a garantizar que los residentes y visitantes puedan disfrutar de forma segura de uno de los eventos internacionales más grandes que nuestra comunidad haya albergado jamás”, afirmó la alguacil.

La jefa policial agregó que la atención también se centra en el fraude, los delitos cibernéticos y el manejo de grandes multitudes, fenómenos que suelen acompañar a este tipo de competencias. Señaló que agencias federales del Departamento de Seguridad Nacional, incluida la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conducirán operaciones e investigaciones independientes durante el certamen.

Arrestos previos y vigilancia en puntos clave

Entretanto, Fernández Rundle informó que su despacho colabora con la Oficina del Sheriff para frenar la explotación sexual antes de que arranque el torneo y reveló que ya se han ejecutado operativos contra traficantes y clientes. Una fuerza de tarea contra la trata de personas derivó en los primeros dos arrestos.

“Ya hemos ejecutado varias operaciones encubiertas proactivas dirigidas a los traficantes sexuales y a los clientes, y las vamos a aumentar a medida que se acerquen los partidos”, declaró la fiscal estatal.

La titular de la fiscalía detalló que las autoridades mantienen presencia y tableros de monitoreo en sitios estratégicos como el aeropuerto, el puerto, los hoteles y el Kaseya Center.

Cordero-Stutz, por su parte, recordó las lecciones aprendidas durante la final de la Copa América de hace dos años, cuando aficionados sin entrada irrumpieron en las puertas del estadio y provocaron decenas de arrestos.

Para evitar episodios similares, la sheriff dijo que recurrirán a tecnología de entrenamiento y a un sólido contingente policial.

Torneo histórico con sede en Miami

La Copa Mundial de la FIFA, que se celebra cada cuatro años desde 1930, será organizada por primera vez de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, y por primera vez reunirá a 48 selecciones.

El Hard Rock Stadium albergará siete encuentros, cuatro de ellos correspondientes a la fase de grupos. Uruguay enfrentará a Arabia Saudita el 15 de junio y a Cabo Verde el 21 de junio, ambos partidos a las 6:00 de la tarde.

Raymond A. Martínez, director de operaciones del Comité Anfitrión del Mundial 2026 en Miami, dirigió un mensaje directo a los seguidores que pretendan acudir al recinto sin boleto. “Si no tiene entrada, no vaya al estadio”, advirtió.

Las autoridades reiteraron que el operativo de seguridad busca que residentes y visitantes disfruten de la competencia sin incidentes, en lo que describen como uno de los acontecimientos de mayor envergadura en la historia reciente del sur de Florida.