Cifras, tasas y medidas en Miami-Dade que dictan el curso de la pandemia

De hecho, la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer la llamada “nueva normalidad” es menos de 10% por 14 días, pero muy pocas localidades en el país aplicaron la recomendación. Ni tan siquiera Miami-Dade cuando convocó la reapertura el pasado mes de mayo.

Esta tasa está basada en la cantidad de test y la cifra que dan positivo. O sea, si se practican 100 exámenes y 28 personas denotan el virus, eso sígnica que la tasa de “positividad” es 28%.

Pero Miami-Dade cometía el error de sumar a los nuevos positivos aquellos que ya habían dado positivos una o dos semanas antes y retomaban el test y volvían a dar positivos.

Esos positivos “reincidentes” no debieron ser mezclados con los nuevos, y por ello Miami-Dade adopta, recomendado por la autoridad estatal de Salud de Florida, la metodología de solo tener en cuenta los nuevos casos. De ahí, según explicaron, que la tasa baje de 28 a 20% en apenas 24 horas.

“Yo no veo claro cómo se bajó de 28 a 20% de positividad en 24 horas”, argumentó el doctor Javier Santos, médico especialista en enfermedades respiratorias.

“¿Estaban sumando ocho casos reincidentes por cada 100 test? Si eso sucedió así, fue un error pues no son casos nuevos”, resaltó.

Nuevo informe

Por ello, Miami-Dade presenta ahora cuatro cifras que manifiestan el curso del contagio, con el propósito de evitar supuestos errores y adelantarse a lo que pueda ocurrir mañana:

Tasa de positividad diaria según la autoridad estatal de Salud

Promedio de casos positivos en los últimos 14 días

Tasa de positividad acumulada

Tasa de casos positivos informada por el hospital Jackson Health System

El nuevo informe no indica el porcentaje de ocupación en las unidades de cuidado intensivo ICU, o UCI en español, que acorde a reportes anteriores sobrepasaba la capacidad de la red hospitalaria.

No obstante, la “nueva manera de informar” denota las cifras necesarias para calcular el porcentaje: con 513 pacientes ingresados en ICU y 394 camas disponibles, ello supone una muy preocupante ocupación de 130.20%, acorde al informe condal Moving to a New Normal, o hacia una nueva realidad.

Sin embargo, el alcalde Carlos Giménez aseguró que, a pesar de la altísima tasa de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, “no hay necesidad de reabrir un hospital móvil” pues hay “camas disponibles que pueden fácilmente adaptarse a ICU”.

Tardanza

También preocupa la tardanza de los resultados, que puede tomar hasta una semana y afecta en alguna medida las cifras reales existentes de contagios en un día cualquiera.

“Imagina que hoy digamos hay 2.000 nuevos casos, cuando en realidad hay 2.500 y no se reporta porque faltan 500 test por reportar. Eso dificulta la toma de medidas a tiempo”, comentó el doctor Santos.

Y para resolver ese problema, haría falta una mayor inversión de fondos del estado y el Gobierno federal, que son las únicas dos fuerzas que cuentan con esos recursos.

"El saldo positivo se ha estado publicando cuando se reciben los resultados, no cuando las personas fueron evaluadas y eso necesita ser corregido porque no es la mejor manera de determinar qué sucede en un día determinado", reclamó la doctora Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de Florida y miembro del equipo asesor del Gobierno condal Miami-Dade.

¿Fallos?

Aparentemente, también hay errores en laboratorios y ciertos servicios intermediarios, que pudiera incluso salpicar a determinados funcionarios del estado, en el manejo de cifras, test administrados, positivos reportados y supuestos individuos que han sido diagnosticados positivos cuando ni tan siquiera han tomado el examen.

“Les puedo decir que los errores que cometieron algunos laboratorios en el norte y centro del estado, no afectaron los resultados en Miami-Dade”, aseguró el alcalde Giménez a través de su cuenta Twitter.

En otras palabras, el reporte exagerado de casos positivos en el centro y norte de Florida, o la ausencia de casos negativos, como le llaman, no afectó los números en el sur de Florida, y la sobreocupación en las unidades de cuidado intensivos es prueba de ello.

Más cuidado

De cualquier manera, se impone la necesidad de cumplir las medias sanitarias y permanecer en casa cuando sea posible, mientras la autoridad local no dicte otra medida.

Entretanto, hay voces que anticipan que, si no se adoptan medidas urgentes, con un mayor compromiso, el mes de agosto podría ser “catastrófico” en Miami-Dade.

La advertencia fue realizada por Lilian Abbo, jefa del Programa de Prevención de Infecciones del Jackson Health System de Miami, donde radica el popular Hospital Jackson, durante una conferencia en línea con especialistas en esa área de la medicina.

Los nuevos casos, esos que diariamente son reportados y ocupan los titulares de los medios de comunicación, continúan rebasando los 2.000 por día en Miami-Dade, pero la buena noticia es que cerca del 60% son asintomáticos, mayormente personas menores de 50 años, que no manifiestan síntomas, y por lo tanto no requieren hospitalización.

Lo mismo ocurre en el resto de Florida. La cifra diaria supera los 9.000, los 10.000, luego de haber establecido un nuevo récord nacional hace unos días, cuando reportó más de 15.000 nuevos casos, pero la mayoría es, como dijimos antes, asintomática.

Aun así, los hospitales requieren que “el flujo de insumos médicos continúe y que se preste especial atención a las necesidades de personal y disponibilidad de camas en las unidades de cuidado intensivo”, señaló el doctor Santos.

jhernandez@diariolasamericas.com

@JesusHdezHquez