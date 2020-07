¿La pandemia hará desaparecer el negocio de oficinas?

¿Se convertirá esta modalidad en una tendencia entre los dueños de negocios? La respuesta es amplia y con múltiples aristas, porque un negocio que genera cientos de miles de millones en ganancias, también provoca poderosos intereses.

“La gente sigue en busca de expandir sus negocios, incluso reubicarlos en el sur de Florida. Trabajar desde casa es importante ahora por la distancia social, sin embargo, algunas empresas están rotando a sus empleados, haciéndolos venir a la oficina por unos días a la semana. Aún veo la necesidad de alquilar oficinas en Miami, acabamos de rentar un espacio de oficinas para un cliente en Brickell en 5.000 pies cuadrados con mucho espacio para el distanciamiento social y un patio al aire libre”, explica Karen Elmir, presidenta ejecutiva de The Elmir Group.

“El modelo de rotación de empleados -que asisten a una oficina durante 2 o 3 días de la semana- se está haciendo popular y probablemente se convierta en una forma preferida en un futuro cercano”, acota Elmir.

Antes de comenzar la pandemia, Spotify había firmado un contrato de arrendamiento por 20.000 pies cuadrados para tener su sede en Wynwood, Miami.

Facebook, Apple, Google, Uber y Chewy están entre las compañías que ya tienen presencia en el sur de Florida, con una ocupación de casi 3 millones de pies cuadrados.

Broward tiene la mayor parte, con casi 1,7 millones de pies cuadrados, en comparación con unos 765.000 pies cuadrados en Miami-Dade y poco menos de medio millón en Palm Beach, según datos de CoStar, proporcionados por CBRE (agencia de inmuebles comerciales en Miami).

“Una vez que pase la pandemia y el miedo que se vive en estos momentos, las compañías seguirán rentando espacios de oficinas e inversionistas continuarán la compra y construcción de edificios para suplir la demanda. Lo que sí vemos ahora son cambios en el diseño de oficinas para proveer más espacio entre escritorios y restringir áreas comunes. Pero, definitivamente, no es el fin de este negocio”, asegura Robert Barthelmess, socio de la firma de préstamos BGI Capital, en Miami.

“También habrá un ajuste en los precios de estos activos para compensar el riesgo causado por la pandemia y esto creará más oportunidades para inversionistas con liquidez y capacidad de ejecución”, afirma Barthelmess.

Gran parte de los agentes de oficinas en el sur del estado no consideran que el trabajo desde casa se convierta en una tendencia a mediano y largo plazo.

Es la primera vez en la historia moderna que millones de personas han sido obligadas a dejar sus oficinas por una pandemia que paralizó durante semanas la economía del país y ahora la reapertura se encuentra amenazada en varios estados, luego de un repunte de casos positivos del COVID-19.

El socio de BGI Capital considera que “el sur de la Florida es sumamente atractivo y proseguirá la migración de compañías del noreste [New York, New Jersey y otros estados] hacia este estado por los beneficios tributarios y mejor calidad de vida. Estas empresas necesitarán espacios reestructurados para sus oficinas, después de la experiencia de la pandemia”.

Daniel De la Vega, Presidente de One Commercial y ONE Sotheby's International Realty, opina que “durante este tiempo se nos forzó a utilizar nuestras casas, mostrándonos que la pandemia incrementó la importancia de tener un diseño más efectivo y seguro de oficinas a partir de ahora. Al principio escuchamos que las oficinas desaparecerían, sin embargo, el discurso cambió, los empleados y empleadores necesitan sus oficinas”.

¿Cuál será el futuro para las inversiones en edificios de oficinas tras la pandemia?

De la Vega expresa que “los inversionistas serán más selectivos y exigirán que los espacios cumplan con las nuevas normas de seguridad e higiene. El nuevo cliente requiere amenidades para sus empleos, bienestar, salud, a la misma vez que los diseños de espacios sean creativos, flexibles y con accesos viables de transporte.

Por su parte, Elmir señala que “los edificios de oficinas no desaparecerán. Creo que la estructura de la oficina está cambiando, pero sigue como una necesidad para la mayoría de las empresas. Los dueños de negocios post-pandemia buscarán espacios de oficinas más grandes que permitan el distanciamiento social, áreas al aire libre y la posibilidad de caminar”.

¿La pandemia hará desaparecer a muchas de las empresas dedicadas a la renta y venta de oficinas?

Según Elmir Group, “el mercado de oficinas sigue siendo saludable. No creo que la pandemia acabe con las empresas de oficinas”.

“No, no hay manera de que el mercado desaparezca. El modelo todo en uno como Creative HQ es un ejemplo que hemos lanzado ahora como parte del desarrollo de oficinas. Es un edificio diseñado para el bienestar de los empleados y empleadores, son 7.000 metros cuadrados en 3 niveles de amenidades: Restaurantes, gimnasio, piscina, spa, etc. Brindamos un espacio no solo para trabajar sino para disfrutar de un ambiente saludable. Tenemos espacios de 40 metros cuadros y de medidas menores; es decir, variedad en las ofertas”, expone el presidente de One Commercial y ONE Sotheby's International Realty.

¿Miami y el sur de Florida continuarán siendo atractivas para los grandes proyectos de oficinas?

“Sí, Miami y el sur de Florida seguirán siendo lugares atractivos para invertir en proyectos de oficinas después de la pandemia. En el lado residencial, tengo muchos clientes que se mudan al sur de Florida, lo que significa que también necesitan trasladar sus oficinas si son dueños de un negocio. A medida que más personas se muden, más negocios llegarán a Miami”, puntualiza la presidenta ejecutiva de The Elmir Group.

De la Vega comparte el mismo criterio: “Miami está posicionada como una las ciudades más importantes en el mundo por su belleza, su entorno metropolitano, modernidad, su buen clima, la confluencia de culturas e innovaciones”.

A pesar de que los analistas coinciden en que la pandemia no eliminará las oficinas como algunos pensaron en un principio, la recesión podría obligar a algunas compañías a priorizar los beneficios de ahorro que ofrece trabajar desde casa, porque la recuperación económica tomará tiempo.

Los estragos financieros causados hasta ahora por la pandemia en Florida y sobre todo en los condados Miami-Dade y Broward -en casi todos los sectores de la economía- ya son alarmantes. Y se prevé que el daño sea mayor, cuando nos enfrentamos a un repunte de la cantidad de contagios y a un alto nivel de hospitalizaciones; restaurantes prácticamente cerrados, toques de queda y otras estrictas medidas que han frenado la reapertura.

lmorales@diariolasamericas.com