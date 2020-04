Y si mencionamos que la ciudad de Miami cuenta con solo el 17% de la población condal, teniendo en cuenta que la cantidad de habitantes en la municipalidad cabecera es medio millón y el resto del área metropolitana suma tres millones, según datos estimados por la oficina del censo nacional, la proporción es aún más preocupante.

“Hay que tener en cuenta que Miami como tal cuenta con la mayor cantidad de personas de la tercera edad, y eso, unido a la campaña de exámenes rápidos que realizamos conlleva a que tengamos una cantidad mayor de casos”, opinó a DIARIO LAS AMÉRICAS el comisionado municipal Manolo Reyes, que atiende el área de la Pequeña Habana y zonas adyacentes.

“Contamos con tres lugares para hacer test, uno en Marlins Park, otro en Liberty City, un tercero en Jackson Memorial, además del servicio a domicilio, único en el condado, que atiende a personas de la tercera edad”, subrayó.

Entretanto el alcalde de Miami, Francis Suárez, solicitó al Gobierno federal la suspensión de todos los vuelos de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), aunque ello represente un golpe mayor a la economía del Condado Miami-Dade.

Entretanto, el Gobierno condal, que dirige las operaciones de MIA, aunque bajo la jurisdicción de la autoridad nacional de Aviación, no se ha pronunciado al respecto pero ha pedido ‘indirectamente’ al Gobierno federal “no suspender los vuelos”.

“Yo suspendería los vuelos procedentes de lugares con alto índice de contagio, como Nueva York, Nueva Jersey, tal como se hizo cuando se suspendieron los vuelos de China y luego los de Europa”, señaló el comisionado.

No obstante, el legislador municipal reconoció que es un tema espinosos: “Recordemos que vivimos en un país que no es China. Aquí no se puede cerrar algo y ya está. Hay derechos civiles, que protege la Constitución, y siempre puede surgir alguna reclamación legal”.

“Veremos cómo se hace una cosa o la otra pero al final tendremos que tomar medidas más drásticas para cuidar la salud pública”, recalcó.