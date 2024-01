Comisionados de Miami casi se van a los golpes en plena reunión

Qué pasó en la Comisión

El incidente comenzó cuando la Comisión aprobó por mayoría extender el contrato de la abogada de la Ciudad, Victoria Méndez, por cinco meses más, mientras se busca a un sucesor.

Carollo, quien votó a favor de la resolución, le dedicó unas palabras de reconocimiento y despedida a Méndez, lo que provocó la ira de Gabela, quien votó en contra.

"Un montón de gente desagradable, odiosa. Que lo único que saben hacer es odiar. Los '8th Street Boys' y el señor Gabela", dijo Carollo, antes de que su colega lo interrumpiera.

"No, no, no. Ahí te equivocas y te voy a interrumpir porque eres un mentiroso", dijo Gabela. "Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso", repetía Gabela mientras Carollo gritaba: "¡No me vas a intimidar!".

"Eres un hombre pequeño", dijo Carollo, lo que ocasionó que Gabela se levantara de su asiento y avanzara hacia Carollo, por lo que tuvo que ser detenido para que regresara a su puesto.

Supenden reunión

Ante el escándalo, la reunión fue suspendida de inmediato y también la transmisión en línea de la primera sesión.

"Yo me paré porque quería ir a donde estaba él y preguntarle 'cuál es la razón que tú tienes', de hombre a hombre, de tratar a las personas como tú siempre estás tratando a las personas aquí", declaró Gabela a la prensa.

Carollo explicó que "Simplemente, porque le contesté un poquito de todas las cosas que me estaba atacando a mí, una bobería, [Gabela] ha explotado y se me ha venido encima".

El comisionado Gabela ha venido solicitando la destitución de la abogada Méndez, de quien ha dicho que asumió, “con dinero de los contribuyentes”, la defensa de Carollo en un caso civil relacionado con dos empresarios de la Calle Ocho de Miami.

En junio, se ordenó a Carollo pagar 63,5 millones de dólares en daños y perjuicios a los propietarios del club nocturno Ball and Chain. En días recientes, un tribunal inició un proceso para confiscar bienes del legislador municipal.