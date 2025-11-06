Condecoran a Trump con la Llave de la Ciudad de Miami

Momento del American Business Forum en que Donald Trump recibe la Llave de la Ciudad de Miami de manos del alcalde Suárez

MIAMI . – El alcalde de la ciudad, Francis Suárez , entregó este miércoles al presidente Donald Trump la Llave de la Ciudad de Miami, durante el primer día de la agenda del American Business Forum, que se celebra hasta el 6 de noviembre en el Kaseya Center .

El acto, que reunió a líderes empresariales, funcionarios locales y simpatizantes republicanos, se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. La distinción, que el gobierno municipal reserva a personalidades destacadas, destaca el papel de Trump en la vida pública de la ciudad.

“Este reconocimiento fue otorgado como muestra de su influencia y compromiso con la comunidad del sur de la Florida”, expresó Suárez, al resaltar que “la distinción refleja el espíritu de liderazgo y resiliencia que caracteriza a Miami”. El funcionario municipal subrayó también la importancia de promover el crecimiento económico y la libre empresa como pilares de la identidad local.

Trump, quien recibió la llave entre aplausos, agradeció el gesto del alcalde y aseguró sentirse profundamente vinculado con Miami, una ciudad que dijo: “se ha convertido en el epicentro del crecimiento y la libertad en Estados Unidos”.

Asimismo, aprovechó la ocasión para elogiar el dinamismo empresarial de la urbe y reiteró su compromiso con la región, donde mantiene un amplio respaldo político y económico.

El American Business Forum reunió a figuras influyentes del ámbito financiero, tecnológico y político, consolidando a Miami como una de las principales capitales de negocios del hemisferio.