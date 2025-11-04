martes 4  de  noviembre 2025
CIERRE DE GOBIERNO

Trump señala a los "demócratas de izquierda radical" por la suspensión del SNAP

El presidente Trump señaló que los beneficios del SNAP fueron “entregados indiscriminadamente” por Biden, provocando un aumento desmedido de los costos

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC.&nbsp;

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El presidente Donald Trump afirmó que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) solo se reanudarán completamente cuando los “demócratas de izquierda radical” decidan abrir el gobierno, actualmente en su segundo mes de cierre parcial.

En una publicación en Truth Social, el mandatario republicano señaló que los beneficios del SNAP —el mayor programa de ayuda alimentaria del país— fueron “entregados indiscriminadamente” durante la administración del expresidente Joe Biden, lo que, según Trump, provocó un aumento desmedido de los costos.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Petro evalúa abrir negociación con el Tren de Aragua, pese a que Trump la declaró organización terrorista

“¡Los beneficios del SNAP, que aumentaron en miles de millones de dólares (¡MUCHAS VECES!) durante el desastroso mandato del corrupto Joe Biden, debido a que se ‘entregaron’ indiscriminadamente a cualquiera que los solicitara, en lugar de solo a quienes los necesitaban, que es el propósito del SNAP, se otorgarán únicamente cuando los demócratas de la izquierda radical abran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes!”, escribió Trump en su mensaje.

El pronunciamiento del presidente llega en momentos en que la financiación del programa estaba a punto de expirar, y mientras millones de familias de bajos ingresos dependen de los fondos federales para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Financiamiento temporal

El Departamento de Agricultura (USDA) informó a un juez federal que reanudará parcialmente los pagos del SNAP para el mes de noviembre, a pesar del cierre gubernamental. De acuerdo con un funcionario de alto nivel, la administración destinará 4,650 millones de dólares del fondo de contingencia de 5,000 millones para mantener el programa durante el próximo mes.

Sin embargo, aún se desconoce cuándo se distribuirán los pagos y qué monto recibirán los beneficiarios. El programa SNAP asiste actualmente a más de 40 millones de estadounidenses y ha sido objeto de revisión por parte de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien ha expresado preocupación por la elegibilidad de los beneficiarios y la supervisión del sistema.

Mientras tanto, los demócratas han rechazado las presiones de la Casa Blanca para aprobar el paquete de financiamiento propuesto por los republicanos.

Presión política

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), señaló el lunes que el posible vencimiento de los fondos “no será suficiente” para cambiar la postura del partido respecto al cierre del gobierno.

Consultado sobre si la forma más prudente de resolver la crisis sería votar a favor del proyecto republicano de financiación federal, Jeffries respondió tajantemente: “No”.

El senador republicano Josh Hawley, de Misuri, ha presentado un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento de programas clave como el SNAP y la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) durante el cierre.

“Tenemos que empezar a presionar a los demócratas para que tomen decisiones difíciles. Tenemos que empezar a exigirles cuentas”, dijo Hawley en declaraciones a Fox News, el mes pasado. “¿De verdad no quieren que la gente pueda comer? Esta situación es ridícula”.

El programa SNAP, diseñado para ofrecer asistencia alimentaria a hogares de bajos ingresos, ha sido uno de los principales focos de revisión de la administración Trump, en un esfuerzo por restringir la elegibilidad y evitar que inmigrantes ilegales reciban beneficios.

Durante su primera semana en el cargo, la secretaria Rollins calificó al SNAP como “un sistema que debe ser fortalecido, no expandido”, en línea con la política del presidente Trump de “asegurar que la asistencia federal llegue únicamente a los estadounidenses que la necesitan”.

FUENTE: Con información de Fox News

Temas
Te puede interesar

Portavoz de la Casa Blanca afirma que Trump "tiene mucho respeto" por la presidenta de México

Nueva York elige alcalde, Trump llama a votar por Cuomo

Enviado de Trump anuncia que Siria se unirá a la coalición contra Estado Islámico liderada por EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

El enviado de la administración del presidente Donald Trump, Tom Barrack, resaltó el papel de países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía e Israel en la construcción del nuevo Gobierno de Siria
POLÍTICA

Enviado de Trump anuncia que Siria se unirá a la coalición contra Estado Islámico liderada por EEUU

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
EEUU/CONGRESO

Cierre gubernamental de demócratas se dirige a récord histórico

Por Leonardo Morales
El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Ciudadanos ingresan a los centros de votación para ejercer su derecho al voto.
ELECCIONES MUNICIPALES

Miami Beach se prepara para cerrar las urnas en una jornada tranquila

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años