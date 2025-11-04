Trump señala a los "demócratas de izquierda radical" por la suspensión del SNAP

MIAMI.- El presidente Donald Trump afirmó que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP , por sus siglas en inglés) solo se reanudarán completamente cuando los “ demócratas de izquierda radical ” decidan abrir el gobierno, actualmente en su segundo mes de cierre parcial.

En una publicación en Truth Social, el mandatario republicano señaló que los beneficios del SNAP —el mayor programa de ayuda alimentaria del país— fueron “ entregados indiscriminadamente ” durante la administración del expresidente Joe Biden, lo que, según Trump, provocó un aumento desmedido de los costos.

“¡Los beneficios del SNAP, que aumentaron en miles de millones de dólares (¡MUCHAS VECES!) durante el desastroso mandato del corrupto Joe Biden, debido a que se ‘entregaron’ indiscriminadamente a cualquiera que los solicitara, en lugar de solo a quienes los necesitaban, que es el propósito del SNAP, se otorgarán únicamente cuando los demócratas de la izquierda radical abran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes!”, escribió Trump en su mensaje.

El pronunciamiento del presidente llega en momentos en que la financiación del programa estaba a punto de expirar, y mientras millones de familias de bajos ingresos dependen de los fondos federales para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Financiamiento temporal

El Departamento de Agricultura (USDA) informó a un juez federal que reanudará parcialmente los pagos del SNAP para el mes de noviembre, a pesar del cierre gubernamental. De acuerdo con un funcionario de alto nivel, la administración destinará 4,650 millones de dólares del fondo de contingencia de 5,000 millones para mantener el programa durante el próximo mes.

Sin embargo, aún se desconoce cuándo se distribuirán los pagos y qué monto recibirán los beneficiarios. El programa SNAP asiste actualmente a más de 40 millones de estadounidenses y ha sido objeto de revisión por parte de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien ha expresado preocupación por la elegibilidad de los beneficiarios y la supervisión del sistema.

Mientras tanto, los demócratas han rechazado las presiones de la Casa Blanca para aprobar el paquete de financiamiento propuesto por los republicanos.

Presión política

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), señaló el lunes que el posible vencimiento de los fondos “no será suficiente” para cambiar la postura del partido respecto al cierre del gobierno.

Consultado sobre si la forma más prudente de resolver la crisis sería votar a favor del proyecto republicano de financiación federal, Jeffries respondió tajantemente: “No”.

El senador republicano Josh Hawley, de Misuri, ha presentado un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento de programas clave como el SNAP y la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) durante el cierre.

“Tenemos que empezar a presionar a los demócratas para que tomen decisiones difíciles. Tenemos que empezar a exigirles cuentas”, dijo Hawley en declaraciones a Fox News, el mes pasado. “¿De verdad no quieren que la gente pueda comer? Esta situación es ridícula”.

El programa SNAP, diseñado para ofrecer asistencia alimentaria a hogares de bajos ingresos, ha sido uno de los principales focos de revisión de la administración Trump, en un esfuerzo por restringir la elegibilidad y evitar que inmigrantes ilegales reciban beneficios.

Durante su primera semana en el cargo, la secretaria Rollins calificó al SNAP como “un sistema que debe ser fortalecido, no expandido”, en línea con la política del presidente Trump de “asegurar que la asistencia federal llegue únicamente a los estadounidenses que la necesitan”.

FUENTE: Con información de Fox News