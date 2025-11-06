Lionel Messi recibe la llave de la ciudad de Miami: "Me siento muy honrado por esto"

El argentino Lionel Messi (centro) sostiene la llave de la ciudad de Miami en una ceremonia, el 5 de noviembre de 2025.

Fresco de firmar una extensión por tres años con el Inter Miami , el argentino Lionel Messi recibió la llave de la ciudad del sur de la Florida de mano del alcalde Francis Suárez este pasado miércoles por la noche en una ceremonia que tuvo lugar en el America Business Forum del Kaseya Center.

"He tenido este deseo de darte esta llave por todo lo que has hecho por nuestra gran ciudad, nuestro país y por el mundo del fútbol. Gracias", señaló Suárez, en declaraciones recogidas por ESPN.

Messi, de 38 años de edad, se unió al Inter Miami el 15 de julio de 2023 e hizo historia prácticamente de inmediato, al liderar a la institución a su primer título, la Leagues Cup, poco tiempo después de su debut.

Desde entonces, la "Pulga" ha comandado a las "Garzas" a ganar el "Supporters' Shield" de 2024 y a establecer el récord de más puntos en una temporada regular de la MLS.

"Este es un pequeño regalo de esta ciudad, que ha capturado todos nuestros corazones", indicó Jorge Mas, copropietario del club. "Es una bienvenida no solo para ti, sino también para tu esposa Antonela y tu linda familia, para que siempre se puedan sentir en casa aquí", añadió.

Impacto innegable

En el plano individual, Messi ganó el premio MVP de 2024 y se quedó con la Boto de Oro 2025. Asimismo, también fue nombrado como finalista para el galardón al Jugador Más Valioso de esta campaña.

"Gracias, me siento muy honrado por esto", dijo el sudamericano. "Es cierto, como dije, nos sentimos muy amados, muy agradecidos y felices de estar viviendo en esta ciudad. Y poder tener esta distinción es un gran honor, así que gracias".

Si bien la mudanza de París a Miami ha sido muy placentera para Messi y su familia, no fue el caso cuando el fenómeno de Rosario abandonó el Barcelona, donde jugó la mayor parte de su carrera, rumbo a la capital francesa.

"Bueno, la realidad es que la primera vez que nos mudamos a París fue difícil porque habíamos vivido toda nuestra vida en Barcelona", recordó. "Éramos muy felices ahí. La familia, los niños, teníamos todo. Crecimos allí".