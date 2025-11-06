La controversial demócrata Nancy Pelosi anuncia su retiro

La veterana demócrata Nancy Pelosi , la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes en Estados Unidos, anunció este jueves a los 85 años que dejará la política en las próximas elecciones, en medio de los profundos cambios que experimenta su partido.

"No buscaré la reelección al Congreso" en las legislativas de 2026, dijo la demócrata de 85 años en un video dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal de San Francisco.

Pelosi ha sido la representante del área de San Francisco (California) durante 38 años, y la presidenta de la Cámara de Representantes en dos períodos (2007-2011 y 2019-2023).

Pelosi fue figura clave durante la presidencia de Barack Obama, y luego contra el primer mandato del presidente Donald J. Trump al que se enfrentó de forma agresiva y constante durante los cuatro años de su gobierno.

Pelosi dirigió dos intentos de destitución contra Trump en la Cámara de Representantes (que luego fracasaron en el Senado), y en 2020 provocó una ola de críticas y otrs reacciones cuando rompió en directo las hojas del discurso del presidente republicano, cuando éste pronunciaba su alocución sobre el Estado de la Nación.

"Les digo a mis colegas en la Cámara todo el tiempo, sea cual sea el título que me hayan otorgado (presidenta, líder, coordinadora) que no ha habido mayor honor para mí que estar en la Cámara y decir 'hablo en nombre del pueblo de San Francisco'" dijo Pelosi en su mensaje.

Congresista multimillonaria

Nieta de inmigrantes italianos, Pelosi nació en Baltimore (Maryland), donde su padre, Thomas D'Alesandro, fue alcalde y congresista en los años 1950.

Fue en ese ambiente que Nancy Pelosi creció y aprendió las artes políticas de la mano de su padre.

Pelosi asistió a su primera Convención Nacional Demócrata antes de cumplir los diez años y fue fotografiada con John F. Kennedy en su baile inaugural cuando tenía 20 años.

Se mudó a San Francisco y crió a cinco hijos con el empresario Paul Pelosi mientras se adentraba en la política demócrata antes de ser elegida para el Congreso a los 47 años.

En los últimos años su carrera se vio ensombrecida por las acusaciones de uso de información privilegiada para jugar en bolsa y o tros escándalos.

Su marido Paul Pelosi gestionaba una cartera de inversiones que durante años tuvo una rentabilidad impresionante, hasta totalizar un patrimonio de 280 millones de dólares en 2024, según el sitio web Quiver Quantitative.

Hasta el final de su dilatada carrera legislativa guardó un rencor tenaz por Trump.

Su retiro se produce en plena mutación del Partido Demócrata, cuyas figuras ascendentes, como la extremista Alexandria Ocasio-Cortez, o el recién elegido comunista y musulmán alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

FUENTE: Con información de AFP.