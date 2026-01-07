miércoles 7  de  enero 2026
SUCESO

Conductor de Uber es atacado en plena I-95 mientras realizaba una ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Miami

La agresión fue captada por una cámara a bordo, según la Patrulla de Carreteras de Florida; el chofer terminó hospitalizado y el sospechoso enfrenta cargos penales.

Isaiah Norton, de 20 años, enfrenta cargos por agresión y resistencia a la autoridad sin violencia.

Isaiah Norton, de 20 años, enfrenta cargos por agresión y resistencia a la autoridad sin violencia.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BROWARD
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Un traslado rutinario hacia el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se convirtió en una escena de violencia a alta velocidad en la Interestatal 95, en el condado de Broward el pasado 2 de enero.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), un pasajero que utilizaba la plataforma de viajes compartidos Uber atacó de forma brutal al conductor mientras el vehículo circulaba en dirección sur, a la altura de Hollywood Boulevard. El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad instalada dentro del automóvil, material que ahora forma parte de la investigación.

Lee además
Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
PROTECCIÓN

Alcaldesa de Miami pide restitución del TPS a venezolanos tras derrocamiento de Maduro
Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, nombrado como vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la NED. 
UN PUESTO CLAVE

Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, es nombrado vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia

Las autoridades identificaron al agresor como Isaiah Norton, de 20 años, quien enfrenta cargos por agresión y resistencia a la autoridad sin violencia, según el informe de arresto.

El video, citado por la FHP, muestra cómo el pasajero sentado en el asiento trasero se abalanza repentinamente sobre el conductor y comienza a golpearlo, obligándolo a detener el vehículo en plena autopista para escapar del ataque.

Tras el forcejeo, Norton se trasladó al asiento delantero e intentó tomar control del automóvil marca Toyota RAV4, lo que provocó que se impactara contra una barrera de concreto, indicaron los detectives. El sospechoso huyó a pie hacia la intersección de Hollywood Boulevard, donde fue localizado y detenido poco después del incidente.

El chofer, identificado como Diego Rubén Cariao Reyes Ortiz, fue trasladado a un hospital con múltiples contusiones y lesiones, confirmaron las autoridades estatales.

En un comunicado de prensa, Uber condenó enérgicamente el percance y detalló las medidas adoptadas tras el mismo:

“Estamos profundamente consternados por este ataque sin sentido. Eliminamos el acceso del pasajero a la aplicación tan pronto como se nos informó del incidente y estamos listos para colaborar con las autoridades en su investigación”.

La compañía subrayó además que ha incorporado múltiples herramientas de protección para conductores y usuarios:

“Uber está comprometido con la seguridad de los conductores y, a lo largo de los años, hemos desarrollado numerosas funciones de seguridad en la aplicación, incluyendo seguimiento por GPS, verificación de pasajeros y grabación de audio. Seguimos comprometidos con nuestro trabajo para ayudar a proteger a nuestras comunidades”.

Para conocer de primera mano cómo se sienten los conductores frente a situaciones de violencia como esta, DIARIO LAS AMÉRICAS habló con choferes de Uber en el sur de la Florida, quienes relatan experiencias similares y cómo manejan su seguridad en cada viaje.

“Conducir Uber es normalmente tranquilo, pero este tipo de incidentes te hace sentir vulnerable. Siempre trato de seguir los protocolos de seguridad, pero nunca se sabe qué puede pasar porque constantemente estás montando desconocidos en el carro”, dijo Juan Pérez, quien realiza este trabajo a tiempo completo en Miami desde hace tres años.

“Hace un par de meses tuve un pasajero agresivo que empezó a discutir y tuve que parar el carro y salir. Situaciones así te hacen más consciente de tu seguridad sobre todo para las mujeres y de lo importante que es tener la app y el GPS activos todo el tiempo. Yo uso mi cámara de vigilancia y sería recomendable que quienes hacen trabajo lo hagan para su propio bienestar; es más la compañía debería ofrecerla de manera gratuita y obligada”, relató María López, conductora de Uber y Lyft desde 2019.

Mientras han pasado varios días desde el suceso violento, Diego Rubén Cariao Reyes Ortiz se recupera, y los funcionarios públicos mantienen abierto el expediente, buscando esclarecer los hechos de una golpiza que pudo haber tenido consecuencias aún más graves. Además, hacen un llamado a la protección de los choferes y al cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade 2025: récords económicos, tensiones políticas y decisiones postergadas en un año de transición

Hombre arrestado en Hialeah tras operativo policial con equipo SWAT

Mar-a-Lago será escenario de la Hispanic Prosperity Gala 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55, la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
úLTIMA HORA

Rubio explica ante el Congreso el plan de EEUU en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis busca frenar el tráfico de información privilegiada en el Congreso. 
TRANSPARENCIA

Evitar ventajas que privilegien o enriquezcan a congresistas federales es el objetivo de la propuesta que impulsa DeSantis

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
ANÁLISIS

Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro. Imagen publicada por el Comando Europeo de EEUU
TENSIÓN

EEUU anuncia incautación de un petrolero sancionado en el Caribe

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro