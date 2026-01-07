Conductor de Uber es atacado en plena I-95 mientras realizaba una ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Miami

Isaiah Norton, de 20 años, enfrenta cargos por agresión y resistencia a la autoridad sin violencia.

MIAMI. - Un traslado rutinario hacia el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se convirtió en una escena de violencia a alta velocidad en la Interestatal 95, en el condado de Broward el pasado 2 de enero.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), un pasajero que utilizaba la plataforma de viajes compartidos Uber atacó de forma brutal al conductor mientras el vehículo circulaba en dirección sur, a la altura de Hollywood Boulevard. El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad instalada dentro del automóvil, material que ahora forma parte de la investigación.

UN PUESTO CLAVE Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, es nombrado vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia

Las autoridades identificaron al agresor como Isaiah Norton, de 20 años, quien enfrenta cargos por agresión y resistencia a la autoridad sin violencia, según el informe de arresto.

El video, citado por la FHP, muestra cómo el pasajero sentado en el asiento trasero se abalanza repentinamente sobre el conductor y comienza a golpearlo, obligándolo a detener el vehículo en plena autopista para escapar del ataque.

Tras el forcejeo, Norton se trasladó al asiento delantero e intentó tomar control del automóvil marca Toyota RAV4, lo que provocó que se impactara contra una barrera de concreto, indicaron los detectives. El sospechoso huyó a pie hacia la intersección de Hollywood Boulevard, donde fue localizado y detenido poco después del incidente.

El chofer, identificado como Diego Rubén Cariao Reyes Ortiz, fue trasladado a un hospital con múltiples contusiones y lesiones, confirmaron las autoridades estatales.

En un comunicado de prensa, Uber condenó enérgicamente el percance y detalló las medidas adoptadas tras el mismo:

“Estamos profundamente consternados por este ataque sin sentido. Eliminamos el acceso del pasajero a la aplicación tan pronto como se nos informó del incidente y estamos listos para colaborar con las autoridades en su investigación”.

La compañía subrayó además que ha incorporado múltiples herramientas de protección para conductores y usuarios:

“Uber está comprometido con la seguridad de los conductores y, a lo largo de los años, hemos desarrollado numerosas funciones de seguridad en la aplicación, incluyendo seguimiento por GPS, verificación de pasajeros y grabación de audio. Seguimos comprometidos con nuestro trabajo para ayudar a proteger a nuestras comunidades”.

Para conocer de primera mano cómo se sienten los conductores frente a situaciones de violencia como esta, DIARIO LAS AMÉRICAS habló con choferes de Uber en el sur de la Florida, quienes relatan experiencias similares y cómo manejan su seguridad en cada viaje.

“Conducir Uber es normalmente tranquilo, pero este tipo de incidentes te hace sentir vulnerable. Siempre trato de seguir los protocolos de seguridad, pero nunca se sabe qué puede pasar porque constantemente estás montando desconocidos en el carro”, dijo Juan Pérez, quien realiza este trabajo a tiempo completo en Miami desde hace tres años.

“Hace un par de meses tuve un pasajero agresivo que empezó a discutir y tuve que parar el carro y salir. Situaciones así te hacen más consciente de tu seguridad sobre todo para las mujeres y de lo importante que es tener la app y el GPS activos todo el tiempo. Yo uso mi cámara de vigilancia y sería recomendable que quienes hacen trabajo lo hagan para su propio bienestar; es más la compañía debería ofrecerla de manera gratuita y obligada”, relató María López, conductora de Uber y Lyft desde 2019.

Mientras han pasado varios días desde el suceso violento, Diego Rubén Cariao Reyes Ortiz se recupera, y los funcionarios públicos mantienen abierto el expediente, buscando esclarecer los hechos de una golpiza que pudo haber tenido consecuencias aún más graves. Además, hacen un llamado a la protección de los choferes y al cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad.