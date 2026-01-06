Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, es nombrado vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia

MIAMI.- La Fundación Nacional para la Democracia (NED) anunció este lunes 5 de enero de 2026 el nombramiento de Eddy Acevedo, nacido en el condado Miami-Dade , como vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales, resaltando su trayectoria de más de 20 años en el Congreso y el Poder Ejecutivo de EEUU, enfocada en seguridad nacional, asuntos exteriores y la promoción de la democracia.

Acevedo es un experimentado estratega en política exterior y relaciones legislativas. Nacido en Miami-Dade y graduado de Belen Jesuit Preparatory School, inició su carrera como coordinador de asuntos federales de la oficina de Miami-Dade en Washington, D.C. Posteriormente se consolidó como uno de los principales asesores del Congreso en temas hemisféricos.

Entre 2011 y 2017 fue asesor senior de política exterior y director de personal del Subcomité de Medio Oriente y Norte de África de la Cámara de Representantes. Antes, se desempeñó como miembro senior del personal profesional a cargo del portafolio del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, bajo la presidencia de la entonces congresista Ileana Ros-Lehtinen, donde impulsó legislación bipartidista sobre Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, destacó el comunicado de su nombramiento.

Más recientemente, Acevedo se desempeñó como chief of staff y asesor principal del presidente y director ejecutivo del Wilson Center, el embajador Mark Green, donde actuó como su principal enlace estratégico y político. En ese cargo coordinó la agenda institucional, apoyó la definición de prioridades programáticas y de política global del centro, y lideró la relación con actores clave del gobierno, el Congreso y socios internacionales.

Trayectoria en el Ejecutivo y proyección pública

A lo largo de su carrera, Acevedo ocupó múltiples cargos de alto nivel en la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), entre ellos asesor de Seguridad Nacional, asistente administrador interino para Asuntos Legislativos y Públicos, y subasistente administrador senior y estratega legislativo jefe.

Acevedo testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara y la Comisión Tom Lantos, un foro clave del Congreso dedicado a la defensa global de los derechos humanos y es un comentarista frecuente sobre democracia y autoritarismo. Sus análisis han sido publicados en medios como National Interest, Miami Herald, The Hill y National Review, y ha participado en espacios de The Wall Street Journal, Fox News y Politico.

Acevedo posee una maestría de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y dobles licenciaturas en Psicología y Ciencias Políticas por Spring Hill College, en Alabama.

El rol en la NED

Al anunciar el nombramiento, el presidente y CEO de la NED, Damon Wilson, destacó que Acevedo aporta “una combinación poco común de visión estratégica, experiencia operativa y comprensión profunda de cómo las instituciones democráticas echan raíces y perduran”.

Por su parte, Acevedo subrayó que la NED nació de la visión del presidente Ronald Reagan para promover la libertad y la democracia. “La NED sigue siendo un instrumento vital del liderazgo estadounidense: un faro de esperanza que apoya a quienes luchan por la libertad y exige responsabilidades a los regímenes tiránicos. La NED combina velocidad, innovación y rendición de cuentas para apoyar los ideales democráticos que contribuyen a un Estados Unidos más seguro, más fuerte y más próspero, a la vez que promueve los intereses de seguridad nacional”, dijo, tras señalar sentir un gran honor al unirse a la NED.

¿Qué es la National Endowment for Democracy?

La National Endowment for Democracy es una fundación privada y sin fines de lucro dedicada a promover la libertad y la democracia en todo el mundo. Fue creada en 1983 con un mandato bipartidista del Congreso de Estados Unidos como parte de la estrategia para construir una “infraestructura de la democracia”.

La NED apoya a líderes y organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos fundamentales como la libertad de expresión, de culto, de asociación y de participación política, y respalda a quienes enfrentan regímenes autoritarios. Su labor se centra en el fortalecimiento institucional, el apoyo a movimientos democráticos y la rendición de cuentas de gobiernos represivos.

A lo largo de su trayectoria, esta institución ha respaldado a organizaciones ampliamente reconocidas en la promoción de la democracia y los derechos humanos, entre ellas Transparencia Internacional, referente global en la lucha contra la corrupción; el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), dos pilares de su estructura institucional dedicados al fortalecimiento político y económico democrático; así como organizaciones para promover la sociedad civil cubana como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, enfocadas en la documentación de violaciones de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas de la represión en la isla.

Con el nombramiento de Eddy Acevedo, la NED refuerza su liderazgo con una figura de profundas raíces en el sur de Florida y amplia experiencia en los pasillos del poder en Washington, en un momento de crecientes desafíos globales para la democracia.

