jueves 11  de  septiembre 2025
AIRES DE LIBERTAD

Conferencia 'Salvar a Cuba', un grito de esperanza y acción en el 35 aniversario del DDC

El evento del Directorio Democrático Cubano (DDC) reunirá en Miami a líderes políticos y activistas, con el propósito de trazar una estrategia de cambio democrático en la isla

Imagen referencial.

Imagen referencial. 

CANVA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- La conferencia ‘Salvar a Cuba’ se celebrará este sábado 13 en el Big Five Club de Miami, donde prominentes figuras del exilio cubano y líderes internacionales se unirán para forjar un frente común por la liberación de la isla.

Este evento, en el marco del 35 aniversario del Directorio Democrático Cubano (DDC), busca presionar por un cambio democrático en Cuba, en un contexto de grave crisis humanitaria y de derechos humanos en la nación caribeña.

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
Crisis energética

Nuevo apagón nacional paraliza Cuba y provoca desesperación en la población
Mendigo deambulando en Cuba.
INFORME

Cuba enfrenta "la crisis más profunda de su historia", advierte Food Monitor Program

Llamado urgente

La iniciativa ‘Salvar a Cuba’ emerge como una respuesta directa a lo que los organizadores califican de una situación crítica y sin precedentes en la Mayor de las Antillas.

Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador del DDC y de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), enfatizó que "todo esfuerzo y todo combate será necesario para librar a Cuba del régimen que la oprime", lo que subraya la urgencia y determinación que motivan este encuentro.

Por su parte, Luis Zúñiga, asesor del DDC, manifestó que la realidad actual es "peor que los días del 11J", con cifras alarmantes: 1.176 presos políticos, un 70% de escasez de medicamentos, apagones constantes y 845 protestas ciudadanas registradas solo en julio.

Alianzas políticas y voces internacionales

Los organizadores anunciaron una destacada lista de personalidades comprometidas con la causa cubana que confirmaron su asistencia al encuentro.

Entre los congresistas cubanoamericanos confirmaron su participación María Elvira Salazar, reconocida defensora de los derechos humanos y la libertad; Mario Díaz-Balart, presidente de la subcomisión sobre Seguridad Nacional del Departamento de Estado; y Carlos Giménez, activo en la lucha contra el régimen.

A nivel internacional, destaca Björn Söder, parlamentario sueco y líder de los Demócratas Suecos, quien ha impulsado en Europa la suspensión del financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano.

También se unirá Rosa María Payá, directora de ‘Cuba Decide’ y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuadora del legado de su padre, Oswaldo Payá.

Respaldo internacional

El DDC recibió un significativo espaldarazo de la Fundación Reformismo21 de España. Pablo Vázquez, presidente de la organización, destacó en una carta la "firmeza de su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la libertad y la construcción de una transición pacífica hacia la democracia en Cuba".

La Fundación Reformismo21 dijo reconocer la valiosa contribución del DDC al impulsar iniciativas de apoyo a la sociedad civil y a los grupos opositores en Cuba.

Asimismo, la fundación reiteró “su admiración y respaldo” a una trayectoria que, afirmó, ha trazado un "camino irreversible hacia una Cuba libre y democrática" con 35 años de sacrificio y dedicación.

Salvación nacional

El temario de la conferencia se enfoca en articular un "movimiento de salvación nacional", que busca unir a cubanos de dentro y fuera de la isla con aliados internacionales.

Gutiérrez-Boronat fue claro al afirmar que "si la familia Castro queda en un por ciento en Cuba, no habremos hecho nada", lo que marca la ambición de este encuentro.

Los principales ejes temáticos incluyen la consolidación del exilio cubano a través de las 52 organizaciones de la ARC; una ofensiva diplomática internacional para revalidar los avances logrados con líderes de Costa Rica, Suecia, Estonia y Estados Unidos; la promoción de estrategias para un paro nacional en Cuba; y la continuación de los esfuerzos para cortar el financiamiento de la Unión Europea al gobierno cubano.

Este evento representa otro paso importante en el marco de una ofensiva diplomática, que ha obtenido el reconocimiento de la labor de la ARC por parte del Senado de Chile y el voto del Parlamento Europeo para suspender la financiación a Cuba, entre otras muchas demostraciones de respaldo.

Temas
Déficit de medicamentos para atender enfermedades crónicas eleva el número de muertes en Cuba

Con militares en las calles de La Habana, el régimen intenta reponer el servicio eléctrico

Fallece anticastrista Eduardo Arocena tras una vida marcada por la violencia y la prisión

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

Un monumento improvisado en honor al joven activista e influencer Charlie Kirk, quien recibió un disparo durante un evento público, se ve en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.    
UTAH

Trump concederá a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma
Numerosas personas asistieron a una vigilia en memoria del activista e influencer Charlie Kirk, quien recibió un disparo en un evento público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem City Center Park, Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
CONDENA A LA VIOLENCIA

Consternación en Florida y Miami-Dade por asesinato de activista conservador Charlie Kirk

