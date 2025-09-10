Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump se refirió a su aliado Charlie Kirk , asesinado este miércoles, como un "mártir de la verdad", mientras atacó a la " izquierda radical" al sugerir que su retórica contribuyó a la muerte del joven activista conservador.

El joven activista conservador e influencer falleció tras ser herido de bala en el cuello este miércoles durante un evento público, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando sufrió el ataque.

"Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social.

Terrorismo

"Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato".

El mandatario prometió llevar a cabo una ofensiva contra los responsables.

"Este es un momento oscuro para Estados Unidos", dijo Trump.

"Mi gobierno encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan".

Kirk, que ayudó a aumentar el apoyo a Trump entre los votantes jóvenes, fue asesinado el miércoles mientras celebraba un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.

El atacante seguía prófugo hasta avanzada la noche del miércoles.

Videos de la escena muestran a Kirk hablando bajo una carpa frente a varios cientos de personas, cuando se oye un disparo. El activista parece desplomarse en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Los investigadores dijeron que creen que la bala fue disparada desde el techo del campus por alguien vestido de negro, en lo que parece ser un asesinato dirigido.

