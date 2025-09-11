jueves 11  de  septiembre 2025
CUBA

Con militares en las calles de La Habana, el régimen intenta reponer el servicio eléctrico

Varios microsistemas o "islas de generación", como los de Granma y La Habana, habían colapsado luego de un primer intento de crear esos núcleos de electricidad

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.

AFP
Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

Mientras caía la noche en Cuba, en apagón total desde la mañana del miércoles 10 de septiembre, se notaba una mayor presencia policial y de tropas especiales en las avenidas y barrios principales de La Habana, reportaron varios residentes en la ciudad. En tanto, el restablecimiento del sistema eléctrico iba lento.

El abogado y activista Manuel Viera comentó en su perfil de Facebook que "si se generara esta noche un megawatt por cada patrulla que hay hoy dando vueltas en La Habana, esta ciudad luciría como Las Vegas".

Lee además
Mendigo deambulando en Cuba.
INFORME

Cuba enfrenta "la crisis más profunda de su historia", advierte Food Monitor Program
Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
CRISIS

Décimo apagón en Cuba: caída total del Sistema Eléctrico Nacional

El portal web Diario de Cuba reseña que en la capital señalaron que "hay policías en la calle (...) y carros de las brigadas especiales".

En numerosos puntos de Cuba se han producido protestas pacíficas durante eventos similares, que siempre han sido respondidas con represión.

Asimismo, a medida que pasaban las horas, la conexión a internet se hacía más lenta, impidiendo a muchas personas actualizarse sobre la situación. Tanto el sitio oficial Cubadebate como otros medios oficiales apenas actualizaron sus reportes durante la jornada, dedicando espacio sobre todo a reproducir los breves informes de la estatal Unión Eléctrica y las empresas eléctricas provinciales sobre el restablecimiento del servicio.

Embed - Si se generara esta noche un MW... - Manuel Viera Porelcambio

A media tarde del miércoles, menos del 10% de la demanda estimada del país estaba siendo generada, según las autoridades.

Varios microsistemas o "islas de generación", como los de Granma y La Habana, habían colapsado luego de un primer intento de crear esos núcleos de electricidad, imprescindibles para el arranque de las principales centrales térmicas.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Cuba anunció pasada las 7:00PM, hora de Cuba, que Energás Varadero estaba generando. "Unidades de CTE de Santa Cuz y unidad 3 de Céspedes (de Cienfuegos) en proceso de arranque. Unidades de CTE Nuevitas y Mariel energizadas. En todas las provincias se mantienen funcionando microsistemas y en algunos casos con participación de los parques solares", aseguró.

Miguel Díaz-Canel, que nunca asume la responsabilidad que le corresponde ante eventos de esta naturaleza, señaló en la tarde desde su perfil de X que "en todo el país se está trabajando duro para reconectar el sistema eléctrico nacional. Ya se está llegando con energía a las termoeléctricas para desencadenar todo el proceso. Cada provincia toma sus medidas, como ya se sabe hacer. Ha mejorado la información a nuestro pueblo".

La UNE señaló que a las 4:00PM había "más de 200 megavatios (MW) en microsistemas eléctricos distribuidos por toda Cuba, dando servicio a objetivos vitales como hospitales, panaderías y bombeos de agua". Esa cifra es ínfima, si se tiene en cuenta los más de 3.500MW que consume el país en la máxima demanda de un día normal.

El más reciente había acontecido en marzo pasado, luego de los ocurridos en octubre, noviembre y diciembre de 2024. Tanto el de octubre como el de noviembre se debieron a salidas de servicio de la Guiteras, que aporta más de 200MW al sistema eléctrico nacional.

El primer apagón nacional se produjo en septiembre de 2022, tras el azote del huracán Ian. Los que han ocurrido posteriormente han sido a consecuencia de problemas propios del colapsado sistema eléctrico cubano, no de eventos meteorológicos, con la excepción del de noviembre de 2024, que se produjo durante el impacto del huracán Rafael.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/1965842085950710087&partner=&hide_thread=false

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Nuevo apagón nacional paraliza Cuba y provoca desesperación en la población

Cuba: Los apagones superan al hambre como principal preocupación ciudadana

Cuba restablece la luz en cinco provincias afectadas por apagón total

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

Te puede interesar

Un monumento improvisado en honor al joven activista e influencer Charlie Kirk, quien recibió un disparo durante un evento público, se ve en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.    
UTAH

Trump concederá a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma
Numerosas personas asistieron a una vigilia en memoria del activista e influencer Charlie Kirk, quien recibió un disparo en un evento público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem City Center Park, Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
CONDENA A LA VIOLENCIA

Consternación en Florida y Miami-Dade por asesinato de activista conservador Charlie Kirk

Imagen referencial. 
AIRES DE LIBERTAD

Conferencia 'Salvar a Cuba', un grito de esperanza y acción en el 35 aniversario del DDC

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista