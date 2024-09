Confusión y preocupación, ¿irregularidades en el registro de votantes en Miami-Dade?

Esta decisión, aparentemente simple, puede tener un impacto significativo en el panorama político y en la representación que los ciudadanos reciben en todos los niveles de gobierno.

En este contexto de vital importancia, una serie de casos recientes en Miami-Dade ha dirigido la atención hacia el proceso de registro de votantes. Algunos residentes del condado han reportado experiencias al menos inusuales que merecen una observación más profunda.

Estos ciudadanos afirman haber encontrado discrepancias entre la afiliación partidista que seleccionaron durante su inscripción y la que figuraba en sus tarjetas de votante, aunque más tarde recibieron el documento informativo con el partido de su elección.

Además, uno de ellos informa que recibió dos tarjetas de votante, una situación que plantea interrogantes sobre los procedimientos de expedición de las credenciales para ejercer el derecho al voto.

Las experiencias de estas personas destacan la importancia de la precisión en el proceso de registro. Por lo tanto, el Departamento de Elecciones de Miami-Dade, reconocido como uno de los más importantes en Florida, ofreció sus explicaciones a petición de DIARIO LAS AMÉRICAS (DLA).

¿Sin partido o republicana?

María Eugenia Coca, una cubana que reside en el condado desde hace 16 años, relató que estaba registrada como independiente, pero decidió afiliarse al Partido Republicano de cara a las primarias del 20 de agosto.

Uno de sus hijos, según contó, le propuso que acudiera directamente a la sede del Departamento de Elecciones de Miami-Dade en Doral. “Yo siempre he tenido mi tarjeta, pero como debía renovarla este año, fui allí. Completé el formulario y marqué ‘Partido Republicano’”.

Uno de los requisitos para registrarse como votante en Florida es presentar un documento válido, entre los que se admite la licencia de conducir, la tarjeta de seguro social o el pasaporte. “Presenté mi ID (licencia) e indiqué que soy ciudadana americana”, enfatizó.

Añadió que “una mujer que me atendió me dijo que la tarjeta llegaría antes de las elecciones”. Sin embargo, días más tarde, llegó a su buzón de correo una tarjeta electoral con la especificación de “Sin partido”.

“Esto me causó cierto malestar, porque yo fui, lo expuse con claridad, que mi cambio era a republicano”, comentó, a lo que agregó que “a los seis días siguientes, para mi sorpresa, me llega una tarjeta que indica ‘Partido Republicano’. Dos tarjetas en menos de una semana”.

En opinión de Coca, “esto me pareció una falta de control o mucha desorganización”. La situación la condujo a considerar la posibilidad de presentar una queja formal. Sin embargo, no lo hizo, según relató.

Fue entonces cuando la señora de origen cubano recordó que “unos dos meses antes”, había sido abordada por una mujer de una organización que promueve el voto en los alrededores de una tienda Fresco y Más ubicada en Flagler y la avenida 95.

“Esa persona me preguntó si tenía la tarjeta nueva, le dije que no y me dijo que podía registrarme. Ingenuamente—describió—, le dije que sí, pero cuando me solicitó el ‘Social’ no me inspiró confianza como para proporcionárselo. Cuando ya me retiraba, le dije que iba a votar republicano”.

“Ahora pienso que la primera tarjeta que me llegó fue producto de esa gestión y como no le di el ‘Social’ a la mujer, no me realizaron el cambio de partido. Pero, de todas formas, mantengo la idea de que existe mucha desorganización en estos trámites”, declaró.

Otros casos

Un caso similar vivió su nuera, Mireyla Cendoya, también cubana y residente en la ciudad de Coral Gables.

Consultada por este rotativo, Cendoya comentó que “el mismo día de las primarias partidistas [20 de agosto] solicité el cambio de tarjeta para ser republicana”. Esto ocurrió en la biblioteca de Coral Gables, según sus palabras.

A los pocos días, dijo, recibió dos tarjetas: una aún como votante independiente, y la segunda con afiliación al Partido Republicano.

Estas situaciones se parecen en algo a la denuncia pública que realizó en agosto una señora de la tercera edad, quien aseguró haber sido abordada por un hombre en una plazoleta comercial de Coral Way y la 122 avenida para tramitarle su nueva tarjeta de votante.

Según la mujer, identificada como ‘Marta’ en un reportaje del canal Univision, ella ha sido republicana por más de 20 años y al recibir su tarjeta electoral se sorprendió al observar que aparecía como demócrata.

Respuestas de la autoridad electoral

Por solicitud de DLA, el Departamento de Elecciones de Miami-Dade llevó a cabo una revisión de los casos mencionados y halló lo que califican, como “algunas deficiencias en los trámites”.

Roberto Rodríguez, vocero de la agencia electoral del condado, explicó que en el registro de Coca no se adjuntó la información del Seguro Social ni de la licencia de conducir.

“Por lo tanto, no se pudo actualizar la información de la votante. Le enviamos una carta y no obtuvimos respuesta”, subrayó.

En cuanto a Cendoya, según explicó, “esta persona realizó el cambio fuera de la fecha límite de inscripción o de cambio de partido, antes de las elecciones primarias. Por eso recibió dos tarjetas de votantes”. La fecha tope, dijo, era el 22 de julio.

“Ya fuera de las elecciones, pudimos enviarle la tarjeta con su partido correcto”, indicó.

Rodríguez también se refirió al caso denunciado por la republicana registrada como demócrata. “Verificamos la información y encontramos que contenía la firma de la votante”, afirmó.

El portavoz del departamento que organiza los comicios en Miami-Dade, aseguró que “este tipo de casos no son frecuentes”.

A su juicio, si un residente realiza trámites para obtener su tarjeta con organizaciones de registro de votantes, denominadas en inglés ‘Third-party voter registration organizations’, debe tener cuidado con la información que entrega para cumplir con los reglamentos.

“Si existen algunos fallos de esa parte, no podemos hacer nada”. De tal manera, insistió en que “es preferible realizar estas gestiones en nuestro departamento”. Las organizaciones de registro de votantes cuentan con autorización para operar, otorgada por el gobierno estatal, remarcó.

Hablan candidatos

DLA también indagó las opiniones de Alina García y Juan Carlos ‘JC’ Planas, candidatos republicano y demócrata, respectivamente, para la posición de supervisor del Departamento de Elecciones de Miami-Dade.

Planas resaltó una situación relacionada con su suegro, quien, de acuerdo con sus palabras, se había inscrito como demócrata y recibió en su buzón una boleta electoral para participar en las primarias republicanas.

“Estos son casos aislados, errores poco comunes. Él [su suegro] consultó en internet, confirmó que estaba registrado como demócrata, desechó la boleta republicana y pudo votar sin problema”, exclamó.

Por su parte, la congresista estatal García alertó a la comunidad sobre los cuidados que deben tener al momento de ser abordados por personas que trabajan en labores de inscripción de votantes.

“Uno debe averiguar bien qué es lo que les ofrecen y no firmar ciegamente ningún documento”, puntualizó.

