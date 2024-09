Comisión de Miami-Dade aplaza 60 días votación sobre ubicación de planta de basura

“No creo que debamos tomar esa decisión hoy. Considero que debemos tener un tiempo para pensar sobre lo que la alcaldesa nos ha presentado y considerar cada hecho”.

La Comisión tiene que decidir entre cuatro ubicaciones para elegir donde construir la nueva planta de desechos. Ellas son un terreno cerca de Airport West, de 416 acres, ubicado en el noroeste de Miami-Dade cerca de la US-27. Otro en White Rock, de 65 acres, en US-27/Okeechobee Road, entre la 178 Calle del Noroeste y la 182 Calle del Noroeste. El siguiente está en Medley, son100 acres, al sur de la 106 Calle del Noroeste limitando con la 107 Avenida del Noroeste; y el terreno de la planta siniestrada de Doral, con 157 acres, al sur de la 74 Calle del Noroeste y al este de la 102 Avenida del Noroeste. La alcaldesa Levine Cava recomendó el sitio de Airport West.

“Cuando la alcaldesa habla sobre una instalación limpia y ecológica y, sin embargo, los residentes entienden que será un lugar contaminante, entonces las ideas no están claras”, reflexionó Hardemon, quien dijo necesitar más tiempo para explicar claramente a la decisión a tomar.

DSCN2727.JPG Keon Hardemon, comisionado del Distrito 13, propuso aplazar la votación CESAR MENENDEZ DLA

Oliver Gilbert III, presidente de la Comisión, abogó por traer a la próxima reunión la contribución financiera que la ciudad de Doral aportará si se elige otra ubicación. “Porque ya existen siete votos de comisionados que prefieren que la planta se quede en Doral si la contribución financiera no es la correcta”.

Por su parte, Kevin Cabrera, comisionado del Distrito 6, propuso que la próxima reunión sobre el tema fuera en 60 días. “En ese tiempo tendremos toda la información y además tendremos clara la contribución financiera de Doral. A la hora de votar tendremos todos los factores delante de nosotros”.

El público que asistió a la reunión de este martes 17 de septiembre, de manera unánime, se manifestó en contra de que se construyera la nueva planta cerca de su área de residencia. Todos están preocupados por la contaminación del aire y en sus camisetas se leía un mensaje claro: "Not in our backyard” (“No en nuestro patio trasero”).

Algunas de las organizaciones asistieron ante la Comisión para oponerse a la construcción de un incinerador en el sur de Florida. “No en Miramar, no en Medley, no en ninguna área de nuestras comunidades porque tenemos la experiencia de lo que pasó en Doral. El incendio expuso a miles de personas durante tres semanas a una gran contaminación”, afirmó Sebastián Caicedo, director regional de la organización Florida Rising.

Según Caicedo, existen otras opciones para manejar la basura menos nocivas, se llaman “Cero Basura”. “Una tecnología que reutiliza los desechos sin necesidad de incinerarlos. Es algo que existe en San Francisco y en San Diego, California. El sistema de incineración es la forma más antigua de manejar la basura”.

“La posición oficial del Doral es que no queremos que se reconstruya la planta en nuestra ciudad. Tenemos residentes que viven a menos de 500 pies de donde se ubicaría la misma”, afirmó la alcaldesa Christi Fraga, quien apoya la recomendación de Levine Cava de levantar la planta en Airport West.

“Ese sitio se encuentra a más de dos millas de cualquier residencia, incluyendo las de Miramar, además se utilizará una tecnología completamente nueva. Es el terreno más grande, lo que permite crecer y ubicar todas las instalaciones necesarias para procesar los desechos sólidos del condado. Miami-Dade está creciendo y es importante que tomen la decisión correcta, ya que repercutirá en el condado por muchos años. No es lógico que pongan un parche momentáneo cuando se piensan gastar 1.8 mil millones de dólares”, dijo Fraga quien tendrá de valorar cuál será el aporte financiero de su municipalidad para contentar a la Comisión.

