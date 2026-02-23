Sylvia Iriondo: "Los crímenes de lesa humanidad no caducan"

MIAMI. - "Es increíble que el crimen de Hermanos al Rescate permanezca impune aún y que todavía no haya sido encausado Raúl Castro. Lo único que puede restaurar la paz es la justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia".

Con esa contundencia se expresó Sylvia Iriondo, presidenta de (Madres y Mujeres Antirepresión) M.A.R. por Cuba, al cumplirse 30 años de la tragedia que conmocionó al mundo y marcó un punto de no retorno en las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de La Habana.

Para ella, el 24 de febrero de 1996 no es una fecha en el calendario, sino una vivencia aterradora y un compromiso moral que no prescribe.

Aquella tarde, Iriondo viajaba a bordo de la avioneta N2506, acompañando a José Basulto en una misión humanitaria de búsqueda de balseros, lo que la convierte en un testigo excepcional del suceso.

Nadie se lo contó. Vio de cerca la impunidad con la que cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana pulverizaron las aeronaves de sus compañeros —Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.— en espacio aéreo internacional.

Tres décadas después, y ante un nuevo escenario político que promete mano dura desde Washington, la sobreviviente de uno de los mayores atentados del comunismo conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS.

En esta entrevista, la activista no solo reclama el encausamiento de Raúl Castro como autor intelectual de la masacre, sino que analiza el papel del exilio en una futura transición y la esperanza renovada de ver una Cuba libre tras 67 años de dictadura.

-En momentos en los que parece más cerca el retorno a la democracia en Cuba, ¿cómo recibe usted este nuevo aniversario del ataque a las aeronaves de Hermanos al Rescate?

Es increíble que el crimen de Hermanos al Rescate permanezca impune aún y que todavía no haya sido encausado Raul Castro, quien, públicamente, ordenó el derribo de las avionetas. Los crímenes de lesa humanidad no caducan. Lo único que puede restaurar la paz es la justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Y esa justicia no ha llegado a sus familias ni a nuestra comunidad. Han pasado 30 años y a pesar de todas las pruebas de los responsables, este crimen de lesa humanidad aún permanece impune. Eran cubanoamericanos y cubanos en vuelos humanitarios de salvamento de vidas en espacio aéreo internacional que fueron masacrados mientras trataban de salvar a cubanos escapando del régimen comunista de Cuba. Su asesinato ante los ojos del mundo y de los Estados Unidos fue y continúa siendo una afrenta a todo vestigio de humanidad y de protocolos internacionales. Que Dios tenga a Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales en su gloria y que la política de la administración Trump nos ayude frente a este crimen que aún permanece impune luego de 30 años del derribo de avionetas en vuelo humanitario de salvamento de vidas en espacio aéreo internacional, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad. Por tanto, esto merece el mayor rigor de la ley bajo las leyes de los Estados Unidos.

- ¿En una Cuba libre, gobernada por una democracia, debe haber un “borrón y cuenta” nueva o, castigar acciones tan deplorables como el ataque a las avionetas?

Mientras no haya justicia, no hay paz.

-Si finalmente se restablece la democracia en Cuba, como lo quieren millones de cubanos, ¿cómo se debe recordar en la isla ese hecho tan lamentable en el que murieron personas inocentes?

Esos hechos y ese día deben permanecer en la historia como prueba fehaciente del amor de nuestro exilio al pueblo cubano y la maldad y criminal conducta de un régimen al cual no le ha importado el bienestar de su pueblo. Creo que el 24 de febrero de 1996 debe recordarse como el testimonio de un exilio cubano que jamás ha dejado de luchar por su pueblo y por la libertad de Cuba.

-Así como se perciben las cosas hasta el momento, ¿cree que la tan anhelada libertad de Cuba realmente se encuentra más cerca?

Nunca he perdido la fe en la Cuba libre y democrática por la cual a través de más de seis décadas hemos luchado. Estamos cerca, como siempre lo hemos estado, y presentes junto al pueblo cubano en la consecución y restauración de los valores de nuestra patria en libertad.

-Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser el rol o papel del exilio cubano una vez Cuba recupere su libertad?

El exilio cubano es parte y componente esencial del futuro de nuestra patria. Testigo de ello es que, a pesar de 67 años de dictadura comunista, nuestro exilio no ha cejado en su lucha por la libertad de Cuba. Agradecemos al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez por acompañar al pueblo cubano dentro y fuera de Cuba, al asumir una posición firme que conlleve a la libertad de la isla, luego de 67 años de férrea dictadura comunista, que socava los intereses y los valores de la nación americana y amenaza la seguridad de nuestro hemisferio. Nos unimos al pueblo cubano y estamos con ellos, con Cuba, con su libertad. El momento y el cambio están cerca. Unámonos bajo una bandera y bajo el compromiso sagrado de la libertad para nuestra patria, y ayudemos todos a hacer de este sueño de libertad una realidad. Qué Dios nos ayude. El encausamiento de Raúl Castro por la masacre de Hermanos al Rescate no solamente es justo, sino necesario. Insisto: los crímenes de lesa humanidad no caducan ni pueden permanecer impunes.