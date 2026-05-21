Haciendo memoria: Zapatero y sus dos promotores

En 2015, Zapatero se involucró en los asuntos de Venezuela aupado Timoteo Zambrano y el entonces #4 del State Dept, Tom Shannon

El daño infligido a Venezuela por estos tres individuos es incalculable e imperdonable.

Hace unos días, se anunció que Zambrano, un alacrán originario, representaría al régimen criminal, ilegítimo y tutelado de @delcyrodriguezv como Embajador de Venezuela en Madrid. Ayer, su amigo y socio de fechorías, Rodríguez Zapatero, fue imputado por una serie de crímenes que probablemente solo son una muestra de los verdaderos motivos detrás de sus numerosos viajes a Venezuela. Por cierto, los 11 años de gestión zapaterista en “búsqueda de la paz” han sido los más ruines de la historia contemporánea de Venezuela, y el español fue siempre un firme defensor de Maduro y admirador idiotizado (¿y bien retribuido?) de los siniestros hermanos Rodríguez Gómez.

El caso de Shannon es particularmente decepcionante e inexplicable. No solo se inmoló profesionalmente al apoyar a capa y espada la gestión sesgada de Zapatero, sino que también intentó bloquear las sanciones a El Aissami y a Cabello. Y si bien criticaba a rabiar el esquema del Gobierno Interino que reconocieron 64 países en el 2019, no tuvo reparos en ofrecerse como cabildero a sueldo de @jguaido, contratación que finalmente no se materializó.

La historia de Venezuela no será generosa con este trío. Qué mala junta. Qué suma de torpezas y anti valores.

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En 2015, Zapatero se involucró en los asuntos de Venezuela aupado @TimoteoZambrano y el entonces #4 del @StateDept, Tom Shannon @AmbShannon.



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FUENTE: Pedro Burrelli