República Dominicana desembarca en Miami con su feria anual de turismo

MIAMI. República Dominicana acoge con éxito su feria de turismo Trade Show en el Miami Beach Convention Center con más de 500 agencias de viajes de toda América , hoteles y destinos turísticos en la isla caribeña.

Con grandes paisajes naturales, playas y buen servicio hotelero, además de buenos precios, una ciudadanía afable y estabilidad política, República Dominica es el país más visitado en la cuenca del mar Caribe y el cuarto en todo América, solo después de Estados Unidos, México y Canadá.

“El año pasado trajimos 80 expositores de República Dominicana, entre hoteles y destinos turísticos, y este año tenemos 105. Eso quiere decir que la empresa dominicana está muy representada en esta feria para hacer reuniones de negocio”, afirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS la viceministra de Turismo de la República Dominicana, Jacqueline Mora.

“Lo tenemos todo, naturaleza playas, buenos hoteles, historia, cultura popular, gastronomía, y seguiremos creciendo”, destacó la funcionaria dominicana.

El año pasado, 2025, el país caribeño reportó 11.6 millones de visitantes y ahora espera superar los 12 millones.

“Logramos que la cifra creciera 4% respecto a 2024, pero no pudimos crecer más porque el flujo de visitantes de Estados Unidos que no son estadounidenses disminuyó debido al asunto migratorio, porque, quizá, si solo es residente permanente se sentía en un limbo, pero eso está cambiando”, señaló.

Entretanto, la sucesión de inversiones continúa latente con nuevos hoteles, instalaciones turísticas y mejoras de la infraestructura del país.

“Seguimos ofreciendo sol y playa porque somos una isla en el Caribe, pero queremos incluir el modelo cultural, que los visitantes conozcan la historia, las zonas coloniales, la gastronomía. Será un trabajo de cuatro o cinco años, pero lo lograremos”, subrayó.

A la pregunta cómo las inversiones y el auge del turismo ayuda a la población dominicana en su diario vivir la viceministra respondió: “Comenzamos con las construcciones de nuevos hoteles e infraestructura. El sector construcción es un sector muy noble desde el punto de vista del capital humano que emplea. No necesita un ingeniero de la NASA para trabajar en el sector construcción por lo que primero da empleos, y después, cuando todo está construido, necesita empleados y da empleos y ayuda a la economía local, no solo a los hoteles sino también a los pequeños negocios de la zona porque el visitante sale del hotel a consumir y toma excursiones. Además, se consumen productos locales, frutas, verduras y muchas otras cosas que provienen de los campos dominicanos”.

Y añadió: “Recordemos que Punta Cana era un monte. No había ni población, pero cuando se desarrolló el modelo turístico todo cambió”.

Entre los múltiples expositores resalta Viva Miches by Wyndham, que recientemente estrenó un resort todo incluido en la zona de Miches, frente a la bahía de Samaná.

“Estamos a una hora veinte de Punta Cana. Es un resort completamente nuevo con una playa virgen espectacular”, comentó la directora de Ventas y Mercadeo Gilda Noboa.

“O sea, que sientes como que tienes una playa para ti solo. Hay mucha vegetación y está localizado en un lugar estratégico porque tiene a Samaná enfrente, adonde hay muchas excursiones, además de un lugar extraordinario que se llama Montaña Redonda, con unas vistas espectaculares, y el pueblo de Miches”.

Para completar la oferta de la feria de turismo de República Dominicana y destacar el modelo cultural del país caribeño, los organizadores ofrecieron clases de baile y las técnicas para procesar productos nacionales como el cacao, el casabe y esa bebida medicinal tan popular que llaman mamajuana.