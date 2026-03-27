Mérida: un viaje al corazón de la antigua Roma en España

Josefa, auxiliar de sala en el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, España.

Conocida en la antigüedad como Augusta Emérita y capital de la provincia romana de Lusitania, en Hispania, hoy España , Mérida conserva y protege con esmero su valioso patrimonio histórico en la emblemática región de Extremadura.

De aquella época destacan hoy importantes vestigios de la arquitectura y la ingeniería romanas, como el Templo de Diana, el Arco de Trajano, el acueducto, el puente, así como el teatro y el anfiteatro. Todo este conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993.

Este extraordinario legado arquitectónico impulsó la creación del Museo Nacional de Arte Romano en 1986. Se trata de un centro dedicado a la exposición, investigación y difusión de la cultura romana que alberga más de 37.000 piezas, además de organizar conferencias y diversas actividades relacionadas con la Antigua Roma.

“Trabajar en el Museo Nacional de Arte Romano es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona que vive en Mérida”, afirma Josefa, auxiliar de sala en la institución.

“Aquí se asentaron los romanos porque encontraron río, buen clima, aire limpio y tierras fértiles, y nos dejaron este legado artístico excepcional”, añade.

El Teatro Romano es, además, el escenario principal del Festival Internacional de Teatro Clásico que se celebra cada año durante los meses de julio y agosto.

“Esta ciudad, que tiene 60.000 habitantes, recibe 180.000 visitantes en dos meses por el festival”, afirmó el empresario y productor teatral, director del festival, Jesús F. Cimarro.

“Es como una invasión. Es una barbaridad de gente la que viene aquí a disfrutar la cultura, que es un motor económico, un motor de trabajo”, apuntó.

Acerca de la selección del programa, Cimarro aseveró: “Soy yo el que decide”, cuando trata de que “haya comedias, tragedias y una cierta temática”, a la manera de Coriolano, de Shakespeare, o Edipo rey, de Sófocles.

También “títulos que no se hayan hecho hace mucho tiempo. O títulos inéditos” en torno a textos o antiguas leyendas, como Cleopatra enamorada, el musical, de Florián Recio, e incluso con puntos más contemporáneos.

Además del Teatro Romano, la muestra teatral tiene lugar en el Teatro María Luisa, en Mérida, y en el Teatro Romano de Medellín, a 40 km de la ciudad emeritense.

Cerca de Mérida, a 33 km, están las Termas Romanas de Alange, también Patrimonio de la Humanidad, donde puede vivir aún la grandeza de este milenario balneario y renovar las energías para seguir adelante.

Por favor, vea el vídeo sobre Mérida y su museo romano aquí.

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Arquitectura y construcción

Diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo, el Museo Nacional de Arte Romano sorprende desde su entrada principal por su sobriedad, que evoca claramente la arquitectura romana. Construido en ladrillo rojo, su fachada exhibe un letrero central esculpido en piedra con la inscripción MVSEO —usando la V en lugar de la U, al estilo latino—, situado bajo un nicho que alberga la réplica de una estatua del emperador Augusto, fundador de la ciudad en el año 25 a. C.

En el interior, la nave principal, también de ladrillo visto y sin ornamentación superflua, presenta ocho grandes arcos de hasta 15 metros de altura. Sus aberturas y ventanales permiten la entrada de luz natural y ofrecen vistas hacia el teatro y el puente, creando una imponente sensación de amplitud.

Los ladrillos fueron fabricados a medida y colocados siguiendo técnicas romanas, sin mortero visible, mediante un sistema de ensamblaje que se refuerza con hormigón entre las hiladas.

A ambos lados de la nave se disponen pasarelas superiores tipo mezzanina que conectan con otros espacios expositivos y salas de actividades.

Colecciones y piezas destacadas

Entre las miles de piezas del museo sobresalen esculturas y relieves romanos, como el Retrato de Augusto velado, una de las obras más emblemáticas. Este busto, hallado en el peristilo del Teatro Romano, muestra al emperador con un velo ceremonial, símbolo de su autoridad como Pontífice Máximo.

También llama la atención una detallada maqueta que recrea la estructura urbana de Augusta Emérita en su apogeo, cuando llegó a albergar unos 30.000 habitantes.

Para una experiencia más inmersiva, la cripta del museo alberga un espacio arqueológico subterráneo integrado en el edificio, donde se conservan restos originales descubiertos durante su construcción.

El visitante puede apreciar estelas funerarias como las de Lutatia Lupata o Sentia Amarantis, con escenas y textos que reflejan las creencias y costumbres romanas.

Destacan asimismo grandes mosaicos como el de los Aurigas, que representa carreras de cuadrigas, y el de la Caza del Jabalí, procedente de la Villa de las Tiendas, ambos de gran calidad técnica y riqueza de detalles.

La colección se completa con fragmentos de pintura mural, elementos arquitectónicos como columnas, capiteles y frisos, además de cerámicas, utensilios y objetos domésticos que ilustran la vida cotidiana en la Mérida romana.

El museo alberga también una importante colección de inscripciones latinas que documentan aspectos sociales, religiosos y políticos, así como un amplio conjunto de monedas que permite estudiar la evolución económica de la antigua ciudad y su ceca.

Cómo llegar

Diversas aerolíneas conectan Miami y otras ciudades principales de Estados Unidos con España, generalmente vía Madrid. Desde allí, es posible viajar a Mérida en tren o autobús.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias turísticas. Si viaja con pasaporte de otro país, se recomienda consultar con el consulado español correspondiente.

Dónde hospedarse

Mérida ofrece una amplia variedad de alojamientos para todos los presupuestos, entre los que destaca el Parador de Mérida.

Para más información, visite el sitio web TurismoExtremadura.com.

Consejos para ahorrar

Para optimizar su presupuesto, evite cambiar dinero antes o durante el viaje, ya que las comisiones suelen ser elevadas. En su lugar, utilice su tarjeta bancaria en cajeros automáticos al llegar al destino; normalmente, el banco aplicará una pequeña tarifa fija, pero ofrecerá un tipo de cambio más favorable.

Asimismo, las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en tiendas, restaurantes y hoteles.