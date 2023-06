Convocan protestas contra "ley antinmigrante"

Según el informe, la sesión legislativa de Tallahassee "atacó a la clase trabajadora, las comunidades de color, los inmigrantes y los queer floridanos" y "consolidó su alianza con corporaciones y multimillonarios de extrema derecha, demostrando su compromiso de cumplir sus órdenes”.

“El 1 de julio entrará en vigor muchos de los proyectos de ley aprobados durante la sesión legislativa de 2023, como el SB 1718, que ataca a los floridanos de todas las clases y razas. Estaremos allí para contar la verdadera historia del impacto que esos proyectos de ley tendrán nuestras comunidades”, subrayó.

Los convocantes son las organizaciones Florida For All, Florida Inmigrant Coalition, Florida Rising, The Farmworker Association of Florida, Central Florida Jobs with Justice, Dream Defenders, Fait In Florida, Sierra Club, SEIU FPSU, Pinellas DSA, Planned Parenthhood, PCTA/PESPA, Moms Demand Action. Inner City Innovators, Healthier Delray, y AMEYAL.

Esta no es la primera protesta en contra de la ley, el sábado 24 de junio hubo otra manifestación en todo el estado contra de la ley SB 1718.

La nueva ley, que presentó en el Congreso el senador republicano Blaise Ingoglia, entre otras muchas medidas, establece que las empresas de más de 25 empleados estén obligadas a recurrir al sistema federal E-Verify para determinar si las personas tienen permiso de trabajo en los EEUU. Invalida en Florida las licencias de conducir emitida en otros estados a inmigrantes indocumentados. Considera delito que un extranjero que use un documento de identificación falso para obtener empleo. Obliga que los hospitales reporten el estado legal de los pacientes. Y figura como un delito punible transportar a sabiendas un inmigrante indocumentado fuera o dentro del estado.

Las manifestaciones serán convocadas todas para este sábado 1 de julio en:

Orlando- Camping World Stadium, 1 Citrus Bowl Place, Orlando, FL 32805, 3:30 pm

“En Florida, no nos cruzamos de brazos mientras el gobierno federal abandona sus deberes legales de proteger a nuestro país. La legislación que firmé hoy otorga a Florida las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país, para enfrentar las políticas imprudentes del gobierno federal y asegurar que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la inmigración ilegal”, sostuvo el gobernador Ron DeSantis al firmar la ley.

