Corte Suprema aborda regulación de plataformas sociales en Florida y Texas

MIAMI.- "La Corte Suprema de EEUU escuchará los argumentos sobre si las Grandes Tecnológicas tienen derecho a censurar un discurso político con el que no estén de acuerdo", dijo el gobernador Ron DeSantis en un X publicado este lunes 26 de febrero.

Este lunes 26 de febrero, el Tribunal está escuchando distintos argumentos sobre las leyes adoptadas por las legislaturas de Florida y Texas en 2021.

"Florida pasó una protección para los individuos que habían sido cancelados o censurados de las plataformas basado en el contenido o en los puntos de vista o sus discursos políticos", indicó DeSantis.

En 2021, el grupo Computer and Communications Industry Association (CCIA) y NetChoice, que agrupa a Facebook, Twitter y TikTok, presentó la querella en la corte federal de Tallahassee, en la que alegan que la ley estatal de Florida “viola el derecho constitucional de la libertad de expresión de la Primera Enmienda” para empresas privadas en Internet. Ese año, Florida aprobó una ley que multa a las plataformas sociales con 250.000 dólares al día si cancelan la cuenta de un candidato político a nivel estatal y 25.000 dólares al día si censuran la cuenta de alguien que se postule a nivel local.

"Cuando sacas de la plataforma al presidente de EEUU, pero permites que el ayatolá Jamenei hable de matar judíos, eso está mal", afirmó entonces el gobernador y añadió que la ley cuestionada por las plataformas es "una protección contra las élites de Silicon Valley".

El dilema, según el gobernador, es que las tecnológicas argumentan que son privadas y, normalmente, las empresas privadas pueden albergar el discurso político o punto de vista que deseen. Pero en ese caso, las plataformas sociales obtienen protección del gobierno federal de su responsabilidad sobre el contenido al no ser editores de las expresiones que circulan en sus foros públicos. La protección es porque ellas no juzgan cuál discurso es bueno o malo. Solo son plataformas, por lo que no pueden ser responsables de lo que nadie diga ahí. "Una cosa o la otra", dijo el mandatario.

Lo crucial, según DeSantis, es si las plataformas tienen el derecho a censurar sin ninguna protección a los usuarios de las plataformas.

Independientemente de lo que decida el Tribunal, vamos a asegurarnos de hacer todo lo necesario para que la gente tenga derecho a hablar en estos foros públicos. Queremos que las personas puedan expresarse más, no menos, libertad de expresión.

En este contexto, DeSantis criticó a algunas tecnológicas que usan la inteligencia artificial para crear una narrativa totalmente ficticia y muy ideológica. "No es bueno para lograr un discurso político robusto en este país”.

