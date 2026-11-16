SAN JOSÉ. El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez, de 51 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde este de lunes 16 de noviembre en el sector La Bromelia, en San Miguel Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), mientras conducía su vehículo pick-up rojo.

Las primeras informaciones dan cuenta de que fue atacado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta que le dispararon en múltiples ocasiones.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso se encuentra en investigación para tratar de dar con los responsables del crimen. Mientras que la Cruz Roja confirmó su deceso en el sitio.

Rodríguez contaba con una amplia carrera en radio, televisión, prensa y literatura (destacó por el programa Alto Contraste), también incursionó en la política como candidato a diputado.

Este homicidio mantiene bajo investigación a las autoridades y genera preocupación en el gremio periodístico no solo de Costa Rica sino también de la región.

Denuncias contra el narcotráfico

Rodríguez utilizaba sus redes sociales y plataformas digitales para divulgar denuncias públicas sobre presuntas redes de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si esas publicaciones guardan relación con el móvil del ataque.

El periodista rechazó acogerse al programa de protección de testigos, a pesar de las recomendaciones de las autoridades judiciales.

Carlo Díaz, fiscal general, se refirió esta tarde al asesinato a balazos del comunicador, quien destacó en vida por su valentía al denunciar a los supuestos narcotraficantes.

Según Díaz, Camilo hizo de conocimiento público de manera oportuna las amenazas que él recibió en vida, pero tras ello, él prefirió no cambiar su estilo de vida.

“Don Camilo denunció oportunamente algunas amenazas contra su vida. Don Camilo fue remitido al programa de protección de testigos, pero él no se acogió al mismo, pero sí al de atención, que es muy diferente. Él no quiso someterse a la propuesta que se le hizo”, dijo Díaz a Telenoticias.

El fiscal señaló que si una persona está en el programa de protección de testigos tiene que someterse a una serie de reglas.

“No podemos obligar a nadie cambiar su estilo de vida. En el caso de él, aplicarse una mordaza y no denunciar. Nosotros no podemos proteger a una persona todo el día”, dijo el fiscal.

El periodismo bajo asedio en la región

En menos de 24 horas, este homicidio que se une al del periodista de México, Eduardo Flores, conocido por sus trabajos sobre seguridad en México. La Federación de Periodistas de Acapulco, al cual Flores pertenecía, y el medio Enfoque Informativo, para el cual trabajaba, condenaron el asesinato, el décimo de comunicadores en lo que va de 2026.

El sábado en la madrugada, el periodista de investigación de Panamá, Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, fue víctima de un atentado cuando desconocidos lanzaron un artefacto incendiario en su residencia. Afortunadamente, no sufrió daños porque no se encontraba en su hogar y tampoco, su esposa que pudo salir del inmueble en medios de las llamas que calcinaron dos vehículos.

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FUENTE: Con información de La República,/Infobae/EFE