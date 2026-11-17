MIAMI .- La periodista independiente Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, enfrentan nuevas acusaciones del régimen de Cuba por un presunto “atentado” sobre el cual no han tenido ninguna explicación hasta ahora, en otra muestra de violación de derechos

La información compartida por Acosta en sus redes, y recogida por medios, indica que ella y Santiesteban fueron citados telefónicamente este martes por el jefe de la estación policial de Zapata y C, ubicada en el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana.

VIOLACIÓN DE DERECHOS Régimen de Cuba libera a la periodista Camila Acosta, luego varias horas de su secuestro

“Me acaba de llamar el coronel Márquez, jefe de Zapata y C. Dice que Ángel y yo tenemos una acusación por atentado y que tenemos que presentarnos este jueves a las 10:00 a.m. en la estación ante el capitán Pileta”, dijo Acosta a CubaNet.

La periodista, que trabaja como corresponsal de Cubanet y del diario ABC de España, dijo que desconoce el supuesto hecho al que se refiere esa acusación: “No me han querido decir nada más”, aseguró.

Afirmó que quieren silenciarla.

Hostigada en Cuba

La acusación surge casi 15 días después de que Acosta, que ha sido hostigada por el régimen en varias ocasiones, fue arrestada a la salida de su vivienda por un agente de la Seguridad del Estado cuando se disponía a llevar a su mascota al veterinario.

El motivo que se alegó fue que ella grabó en un video la pretensión del oficial de impedirle el paso, el 3 de noviembre pasado.

Santiesteban, que desconocía su paradero, aseguró que un vecino fue testigo de la detención arbitraria y le avisó. “Se la llevaron esposada y la metieron violentamente a la patrulla”.

La periodista fue puesta en libertad, luego de que se le levantó un acta de advertencia, y por tal motivo Acosta y su esposo no encuentran explicación a la citación recibida.

Acosta relató que el oficial ofreció darle el jueves “todas las informaciones”, en una escueta respuesta a su derecho de conocer información sobre el sorpresivo.

FUENTE: Con información de CiberCuba, abc.es