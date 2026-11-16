El periodista asesinado fue velado bajo medidas de seguridad en Acapulco este domingo 15 de noviembre de 2025

CIUDAD DE MÉXICO. - El periodista Eduardo Flores, conocido por sus trabajos sobre seguridad en México , fue asesinado por personas aún no identificadas en Acapulco, ciudad del estado de Guerrero, según confirmaron el gremio y el medio de comunicación en el cual trabajaba, en esa localidad dominada por la violencia .

La Fiscalía del estado informó en un breve comunicado que investiga el "homicidio calificado" e instruyó a organismos policiales a dar con los responsables.

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"Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso", afirmó.

La Federación de Periodistas de Acapulco, al cual Flores pertenecía, y el medio Enfoque Informativo, para el cual trabajaba, condenaron el asesinato, el décimo de comunicadores en lo que va de 2026, mientras reportes indicaron que la violencia segó la vida de otras cuatro personas en las últimas horas.

Violencia contra el derecho a la información

Flores fue descrito por el medio informativo como “un profesional comprometido con el ejercicio periodístico”, tras lamentar su muerte violenta.

“Su trabajo se centró en temas de seguridad, Derechos Humanos, desapariciones, servicios públicos y las problemáticas sociales que afectan a Acapulco y a Guerrero", resaltó en un comunicado citado por agencias.

"Su voz, su pluma y su dedicación representaban el compromiso diario de informar con responsabilidad y cercanía a la ciudadanía", añadió antes de recalcar que "este atentado no solo arrebata la vida de un colega, amigo y ser humano valioso", sino que "constituye un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada".

Por su parte, la Federación de Periodistas de Guerrero expresó su "profunda indignación" por el asesinato y solicitó a las autoridades "una investigación exhaustiva, transparente y efectiva que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la Justicia".

"Consideramos fundamental que las autoridades actúen con responsabilidad, agoten todas las líneas de investigación y determinen las circunstancias y los posibles móviles de este crimen, sin adelantar conclusiones", pidió el gremio para "que se conozca la verdad" y "se haga justicia" tras el asesinato de Flores.

Periodista asesinado, otro más en 2026

Con el asesinato de Flores, México suma 11 periodistas muertos en lo que va de año, según un conteo de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Sin embargo, gran parte de estos crímenes queda impune, según reportes de diversas ONG.

Reportes policíacos indicaron que una llamada al número de emergencia 911 alertó de un hombre tirado en la calle en la zona de Sabana de Acapulco. La policía municipal confirmó luego el hallazgo, informó una agencia.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México.

FUENTE: Con información de Europa Press, EFE, France24