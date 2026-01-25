Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

MIAMI .- El gobernador Ron DeSantis y legisladores de Florida intentan llegar a un acuerdo sobre un referendo que pediría a los votantes en noviembre disminuir gradualmente los impuestos a la propiedad que no estén destinados a la educación, mientras los gobiernos de condados y ciudades expresan su preocupación por la pérdida de ingresos que conllevaría a recortar servicios esenciales.

El Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, votó para respaldar una propuesta de enmienda constitucional (HJR 203) que aumentaría anualmente la exención homestead en $100,000 durante los próximos años, hasta llegar a una exención total de los impuestos no escolares.

La propuesta, que requeriría la aprobación de al menos el 60 % de los votantes de Florida, también busca evitar recortes en el financiamiento local para las fuerzas del orden, los bomberos y otros servicios prioritarios.

Mientras municipios y condados expresan preocupación por una posible reducción de fondos, la representante Monique Miller, republicana de Palm Bay, manifestó que los gobiernos locales deben considerar “vivir dentro de sus posibilidades”.

“Al reducir los impuestos de manera gradual a lo largo de los años, estamos dando a los gobiernos locales tiempo para ajustarse a nuevos niveles de ingresos y empoderándolos para encontrar soluciones responsables”, señaló Miller, patrocinadora de la propuesta.

Pero ciudades y condados advierten que la iniciativa presupuestaria podría provocar la pérdida de miles de millones de dólares al año en ingresos por impuestos a la propiedad.

Aunque la propuesta protegería a la policía, los bomberos y otros servicios indispensables de cualquier recorte, ciudades y condados podrían verse obligados a recortar otras funciones.

La comisionada del condado Miami-Dade Natalie Milian Orbis comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS “apoyo plenamente un alivio inmediato en los impuestos a la propiedad para nuestros residentes. La gente me hace una pregunta seria y sencilla: ¿realmente soy dueña de mi casa o simplemente se la estoy alquilando al gobierno? Esa pregunta siempre está en mi mente”.

Luego agregó: “Los impuestos a la propiedad afectan a cada familia y, mientras se consideran cambios a largo plazo, debemos proteger a los propietarios y ofrecer un alivio real sin poner en riesgo a la policía, el rescate de bomberos y los servicios esenciales que mantienen segura a nuestra comunidad.”

Mientras tanto, la comisionada del Condado Miami-Dade Vicki López cree que “todos deberían estar preocupados porque se reducirá la cantidad de dinero que los condados y las ciudades tienen para prestar servicios”.

Y añadió: “Por ejemplo, el segundo gasto más alto de Miami-Dade son los parques. Si no tenemos el dinero para mantener los parques, ¿qué pasaría? Tal vez no podamos tener todos los parques. Tal vez tengamos que cobrar una tarifa de entrada. Estas son cosas que la gente necesita entender”.

La comisionada López quiere que la población esté informada: “Predigo que el referéndum se aprobará de manera abrumadora. Pero la pregunta es: ¿están los votantes bien informados sobre cuáles podrían ser las consecuencias?”.

La Ciudad de Miami, el municipio más grande de Miami-Dade, también está preocupada.

El comisionado de Miami Rafael Rosado declaró: “Apoyamos los esfuerzos que brindan alivio fiscal a residentes, particularmente a los adultos mayores y a nuestras familias más vulnerables”.

Sin embargo, aclaró: “Con ese fin, estamos monitoreando de cerca las propuestas que salen de Tallahassee mientras trabajamos con la administración de la Ciudad para comprender plenamente su posible impacto en los servicios locales. Cualquier cambio debe abordarse de manera reflexiva, con una comprensión clara de cómo afecta a los servicios esenciales de los que dependen nuestros residentes”.

El nuevo comisionado de la ciudad de Miami Rolando Escalona exclamó: “Me gustaría que hubiera un alivio económico para propietarios de viviendas porque los impuestos a la propiedad son muy altos. Pero tenemos una preocupación muy grande: ver cómo vamos a reemplazar esos fondos para cubrir los servicios básicos que ofrece una ciudad”.

Acto seguido reflexionó: “Primero, debemos esperar a ver que va al referendo, porque hay varias propuestas, Y, basado en eso, tenemos que, como ciudad, ponernos los pantalones y ver qué cambios hay que hacer para que los servicios no sean afectados”.

Compartir gastos

Por otro lado, muchos propietarios de viviendas en Florida creen que la carga fiscal debería ser compartida entre todos.

“Los propietarios de viviendas hemos estado pagando impuestos por servicios públicos que benefician a toda la población, desde policía hasta educación pública, y eso no es justo. Una minoría de la población no debería pagar toda la cuenta. La carga de los impuestos debe compartirse”, enfatizó el residente de Miami Juan Carlos Martínez, que pagó 2.950 dólares de impuestos por un apartamento de dos dormitorios.

No solo eso, sino también una mejor administración de los fondos locales. “Todos sabemos que la burocracia golpea el presupuesto. Millones de dólares se desperdician en empleados de la ciudad y del condado que pasan muchas horas laborales prestando más atención a sus asuntos personales, como ver redes sociales o hacerse las uñas”, señaló Martínez.

¿Traslado de impuestos?

Charles Chapman, consultor legislativo de la Liga de Ciudades de Florida, declaró durante la reunión del comité en Tallahassee que “esto realmente no es un alivio fiscal. Terminará convirtiéndose en un traslado de impuestos, donde los costos no desaparecen. La carga se trasladará a los negocios, a los inquilinos y a los consumidores, porque las tarifas, las evaluaciones y las tasas impositivas más altas para propiedades que no sean habitadas por los dueños podrían reemplazar el alivio del impuesto que se busca”.

Los demócratas también expresaron preocupación por la pérdida de servicios locales y por el traslado de costos.

“El gobierno nos exige pensar en las consecuencias, no solo en los conceptos”, dijo el representante RaShon Young, demócrata de Orlando.

Prioridad

El gobernador Ron DeSantis quiere incluir una enmienda constitucional en la boleta electoral que reduzca drásticamente los impuestos a la propiedad. La Cámara estatal presentó ocho propuestas, pero el presidente, Daniel Pérez, republicano de Miami, dijo a la prensa que espera que una sola propuesta llegue a la boleta.

Una de las propuestas (HJR 209) aumentaría la exención del impuesto solo para quienes que tengan seguro de propiedad.

En diciembre, el Comité de Asuntos Estatales también respaldó medidas para eliminar los impuestos no escolares (HJR 201) para propietarios de viviendas de 65 años y permitir que las personas transfieran el valor total acumulado de los beneficios de Save Our Homes a nuevas viviendas (HJR 211). Cualquiera de esas propuestas necesitaría la aprobación del Comité de Medios y Arbitrios antes de llegar al pleno de la Cámara.

DeSantis sugirió que podría ser necesaria una sesión legislativa especial para resolver el tema de los impuestos a la propiedad, ya que “no sé si vamos a lograr que algo se apruebe en la sesión regular”.

“Tienen prácticamente hasta el 1 de agosto, creo, para lograrlo”, dijo DeSantis durante una intervención en la Cámara de Comercio de Florida en Tallahassee.

Jeff Scala, subdirector de la Asociación de Condados de Florida, dijo al Comité de Asuntos Estatales que, bajo la propuesta de Miller, 40 condados aún enfrentarían un impacto de $2,900 millones solo en el primer año si la medida es aprobada por los votantes.

“Tenemos que decidir si queremos ser un estado que atraiga residentes por las comodidades que ofrecemos. Las cuentas no cuadran. Esto es una clara crisis fiscal”, sentenció.