Baja gasolina en Florida mientras el petróleo supera los $90 por barril

MIAMI.- A pesar de que los mercados energéticos continúan atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente y las negociaciones entre EEUU e Irán, el precio de la gasolina en Florida registró una nueva caída esta semana para ubicarse en los 4.03 dólares por galón, una disminución de 32 centavos respecto a la semana anterior, según datos recopilados este lunes 1 de junio por AAA The Auto Club Group.

En el área metropolitana de Miami, la gasolina regular se vende a un promedio de 4.15 dólares por galón, mientras que la de grado medio alcanza los 4.50 dólares y la premium se ubica en 4.81 dólares.

MÁS BARATA Precio de la gasolina en Florida cae 11 centavos pese a crisis con Irán

AL ALZA Precio de gasolina en Florida alcanza los 4.40 dólares el galón, impactado por tensión con Irán

Florida mantiene diferencias marcadas entre regiones

Las áreas metropolitanas con los precios más bajos del estado se encuentran en el norte de Florida. Los conductores pagan en promedio 3.83 dólares por galón en Pensacola, 3.85 dólares en The Villages y 3.89 dólares en Panama City.

Por el contrario, los precios más elevados se registran en West Palm Beach-Boca Raton, donde el galón alcanza los 4.25 dólares, seguido por Tallahassee con 4.20 dólares y Gainesville con 4.19 dólares.

Precio nacional también registra descenso

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina se situó en 4.32 dólares por galón, una reducción de 20 centavos respecto a la semana pasada y de siete centavos en comparación con hace un mes.

Sin embargo, el combustible continúa significativamente más caro que hace un año. Para esta misma fecha de 2025, antes de que comenzara la actual crisis vinculada a Irán, el precio promedio nacional era de 3.14 dólares por galón, más de un dólar por debajo de los niveles actuales.

El conflicto con Irán mantiene presión sobre el petróleo

Aunque los precios de la gasolina han descendido temporalmente, el mercado petrolero sigue mostrando volatilidad debido a la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

Este lunes, el petróleo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) superó los 90 dólares por barril, cotizando en 90.87 dólares, mientras que el crudo Brent alcanzó los 94.23 dólares por barril.

La subida se produjo después de que el presidente Donald J. Trump devolviera para revisión un borrador de acuerdo de paz con Irán, solicitando cambios relacionados con los compromisos nucleares de Teherán y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Los inversionistas siguen atentos a las negociaciones porque el estrecho de Ormuz es considerado el punto de tránsito energético más importante del planeta. Por esa vía marítima circula aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo, además de una parte significativa de las exportaciones de gas natural licuado del Golfo Pérsico.

Analistas consideran que cualquier retraso en la reapertura total y segura de esta ruta marítima mantiene una prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios del crudo, lo que podría eventualmente trasladarse nuevamente a los surtidores.

Consejos de AAA para ahorrar combustible

Ante la volatilidad de los precios, AAA recomienda a los conductores adoptar hábitos de manejo más eficientes para reducir el consumo de gasolina.

Entre las principales recomendaciones figuran conducir respetando los límites de velocidad, ya que el consumo aumenta considerablemente cuando se superan las 50 millas por hora.

AAA aconseja evitar aceleraciones bruscas y arranques agresivos, prácticas que incrementan el gasto de combustible.

La organización recomienda apagar el motor si el vehículo permanecerá detenido más de un minuto, evitar períodos prolongados de ralentí y anticipar las frenadas retirando el pie del acelerador con suficiente tiempo al aproximarse a semáforos o señales de pare.

AAA también sugiere acelerar de forma gradual para permitir que la transmisión cambie a marchas más altas con mayor rapidez, utilizar el control de crucero en carretera cuando las condiciones lo permitan y, en vehículos con transmisión manual, cambiar a velocidades superiores tan pronto como sea práctico.

Estas medidas, aunque simples, pueden ayudar a compensar el impacto de los elevados precios del combustible y reducir el gasto semanal de los conductores de Florida.

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FUENTE: AAA