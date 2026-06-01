Temporada de huracanes arranca hoy 1 de junio con pronóstico por debajo del promedio en el Atlántico

MIAMI. - La temporada de huracanes del Atlántico 2026 comienza oficialmente este lunes 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre con un pronóstico por debajo del promedio histórico, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que atribuye la menor actividad esperada al desarrollo del fenómeno climático El Niño.

La agencia federal asignó una probabilidad del 55 % a una temporada inferior a lo normal, frente al 35 % de un ciclo cercano al promedio y apenas un 10 % de una temporada más activa, y proyecta la formación de entre ocho y catorce tormentas con nombre en la cuenca atlántica.

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Peso del fenómeno El Niño

Del total de tormentas pronosticadas, la NOAA estima que entre tres y seis alcanzarán la categoría de huracán y que entre uno y tres podrían convertirse en huracanes mayores, con vientos sostenidos superiores a 178 kilómetros por hora.

La agencia explicó que el fortalecimiento previsto de El Niño incrementará la cizalladura del viento sobre el Atlántico tropical, un factor que dificulta la organización de los ciclones, aunque advirtió que las temperaturas oceánicas ligeramente por encima del promedio y los vientos alisios más débiles de lo habitual introducen un margen de incertidumbre.

Una temporada promedio registra catorce tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores.

Advertencia desde Miami

Autoridades federales, estatales y locales se reunieron el domingo en el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami-Dade, junto a representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Cruz Roja y el Departamento de Bomberos del condado, para enviar un mensaje de urgencia a los residentes del sur de Florida.

Pete Gómez, administrador de emergencias de Miami-Dade, identificó tres focos de preocupación particulares para este 2026: la ausencia de un impacto directo desde el huracán Irma en 2017, la llegada de miles de nuevos residentes sin experiencia en ciclones tropicales y la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la región.

“Miles de visitantes internacionales llegarán al área durante la Copa Mundial de la FIFA”, subrayó Gómez en referencia a la complejidad logística que añade el evento deportivo a los protocolos de evacuación.

“Basta un solo huracán”

El administrador de la NOAA, Neil Jacobs, insistió en que un pronóstico moderado no equivale a una temporada inofensiva. Recordó que ciclones catastróficos de categoría 5 han tocado tierra en años considerados tranquilos y reiteró el llamado a no relajar la guardia ante un pronóstico aparentemente favorable.

“Aunque esperamos una temporada por debajo del promedio en el Atlántico, es muy importante entender que solo basta un huracán para tener una temporada devastadora”, afirmó Jacobs.

En la misma línea, Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), advirtió que «si bien el impacto de El Niño en la cuenca del Atlántico suele frenar la formación de huracanes, aún existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará cada temporada».

Por su parte, el senador republicano por Florida Rick Scott cerró su gira anual de preparación con una conferencia en Destin, donde reclamó acción inmediata: «La temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina, y el momento de prepararse es hoy, no mañana ni la semana que viene».

Vulnerabilidades estructurales en Florida

Florida arrastra un déficit de 824.866 espacios en refugios públicos, mientras que diez condados del norte del estado mantienen planes de evacuación calificados como débiles y trece carecen de instalaciones adecuadas para albergar mascotas, según informes oficiales de la División de Manejo de Emergencias.

El estado destinó más de 1.240 millones de dólares en fondos estatales y federales para respuesta y recuperación, con 505 millones asignados directamente a la agencia de manejo de emergencias para el periodo fiscal 2025-2026. La memoria reciente de los huracanes Helene y Milton en 2024, que dejaron pérdidas superiores a 4.300 millones de dólares y más de 380.000 reclamos de seguros en Florida, marca el precedente que las autoridades buscan no repetir.

El Centro Nacional de Huracanes no prevé actividad tropical relevante en los próximos siete días. Históricamente, el primer sistema con nombre del Atlántico suele aparecer alrededor del 20 de junio y el primer huracán el 11 de agosto. La primera tormenta de la temporada 2026, si llega a formarse, llevará el nombre de Arthur, seguida en la lista oficial por Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard.