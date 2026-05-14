jueves 14  de  mayo 2026
CRISIS

Régimen de Cuba "dispuesto" a examinar propuesta de ayuda de USD 100 millones de EEUU

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", dijo el canciller Bruno Rodríguez en la red social X.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

HANDOUT por TWITTER/EUROPA PRESS

LA HABANA.- Cuba está "dispuesta" a examinar la propuesta de ayuda por 100 millones de dólares de Estados Unidos, anunció este jueves su ministro de Relaciones Exteriores del régimen en momentos en que la isla está sometida a un bloqueo energético de Washington y enfrenta apagones masivos.

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", dijo el canciller Bruno Rodríguez en la red social X.

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La propuesta de ayuda de 100 millones de dólares de Estados Unidos está condicionada a que se distribuya a través de la Iglesia católica, anunció el miércoles el gobierno de Donald Trump.

Nota en desarrollo...

FUENTE: Con información de AFP

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