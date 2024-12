Daniel Pérez: "Hay que frenar el costo de vida en Florida"

CORTESÍA HOUSE OF FLORIDA

Para el congresista originario de Miami-Dade, la inflación, impulsada principalmente por políticas federales, requiere una respuesta estatal que proteja a las familias. Su estrategia incluye pedir a los miembros de la Cámara la presentación de legislaciones concretas para contrarrestar estos incrementos.

Según explicó, el objetivo no es simplemente reaccionar a la situación de los elevados costos de vida, sino proponer soluciones innovadoras y efectivas que permitan a los floridanos acceder a mejores condiciones sin que ello implique un aumento desproporcionado en la carga impositiva.

La visión de Pérez va más allá de una simple reducción de impuestos. También dijo que está explorando una estrategia integral que incluya un análisis exhaustivo del presupuesto estatal, con el fin de identificar áreas donde se pueda reducir el gasto público sin comprometer los servicios esenciales.

En ese sentido, el presidente del Congreso afirmó que su meta es lograr un equilibrio entre el control de los gastos gubernamentales y el bienestar de los ciudadanos, con lo que busca asegurar que los recursos estatales se utilicen de manera eficiente y equitativa.

En otro ámbito, Pérez reconoció la complejidad del problema del costo de la vivienda y el impacto de los huracanes en las aseguradoras. Si bien admitió que no hay “soluciones perfectas”, celebró avances legislativos recientes que, a su juicio, han estabilizado las primas de seguros en algunos casos.

Asimismo, Pérez abordó las preocupaciones sobre el avance del comunismo en Florida. Al respecto, el legislador que estará en la presidencia de la Cámara estatal hasta noviembre de 2026 se mostró optimista tras destacar el apoyo popular a los principios republicanos y la abrumadora mayoría republicana en la Cámara.

Los resultados de las elecciones pasadas, desde el punto de vista de Pérez, dejaron ver una clara oposición a las ideologías comunistas y socialistas.

-¿Cómo recibió usted la escogencia como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Florida?

Es una gran oportunidad que celebro por mi familia, por mis amigos, pero lo más importante para el condado Miami-Dade. Me crie en Westchester y mis padres todavía viven allí. Es un gran orgullo tener el apoyo de mi comunidad, pero también de mis colegas que me escogieron para ser el presidente de la Cámara empezando en 2024 hasta noviembre de 2026. Así que por los próximos dos años voy a estar en esta posición.

-¿Con qué expectativas asumió el puesto de presidente de la Cámara? ¿Cuáles son sus proyecciones?

Lo más importante para mí es ayudar a los residentes del estado de la Florida con el costo de vida que sigue subiendo; la inflación también sigue subiendo y aunque esto es algo en lo que veo al gobierno federal como culpable, no tanto el gobierno estatal o los gobiernos locales, de todas maneras, tenemos que ayudar lo más posible a los floridanos. Debajo de esa sombrilla tenemos diferentes temas. Uno es el de los seguros de las viviendas, el costo de poder comprar la primera casa, empezar un negocio; todos esos costos siguen subiendo. Por esto, les he encargado a los representantes que presenten diferentes soluciones que permitan ayudar a los residentes del estado para que ese fenómeno alcista no siga subiendo.

-¿Cuáles cree que podrían ser las soluciones más inmediatas a este problema que se agudizó durante la actual administración de la Casa Blanca?

Quisiera darles la oportunidad a los residentes de nuestro estado para que se puedan quedar con más fondos en sus bolsillos, en vez de que esos fondos estén del lado del gobierno. Los impuestos y los peajes siguen subiendo y cuando esto ocurre, obviamente el presupuesto del gobierno sube, como también suben los costos para los servicios a los constituyentes. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos bajar el presupuesto del estado para que los impuestos no sean tan tantos? Estamos teniendo esas conversaciones en la Cámara para ver cuáles son las mejores soluciones.

-Usted menciona el tema de los seguros y vemos que con cada huracán que toca tierra en Florida, hay decenas, centenares o miles de damnificados por el impacto de estos fenómenos naturales. Hemos tenido problemas con las compañías de seguros, muchas se han ido. ¿Qué enfoque le dará a esta situación desde la Cámara?

No tenemos una solución perfecta. Si la hubiéramos tenido, ya la hubiéramos aplicado. Este es un tema en donde debe haber soluciones bipartidistas. Pero también tenemos que reconocer los cambios que ya hemos hecho y sus resultados. En los últimos 24 meses hemos presentado varias leyes que se han aprobado sobre el tema de los seguros y estamos viendo que muchas de esas compañías de seguros están empezando a estabilizarse en el valor de las primas, otras están empezando a bajar esos costos. Tuvimos tres huracanes en este último año. Queremos ver cómo van a responder las compañías de seguros a las personas que han pagado sus primas y ahora tienen reclamos por el impacto de los huracanes. Quiero asegurarme de que las compañías son fieles a esos clientes que están presentando sus reclamos.

-La administración de Ron DeSantis y muchos líderes del Congreso han mostrado preocupación por el avance del comunismo en Florida y cómo se observa esa expansión incluso en la educación y en otros ámbitos. ¿Cuál es su enfoque sobre ese tema?

Pudimos ver en las elecciones pasadas que quienes viven en la Florida quieren todo lo opuesto al comunismo y a las dictaduras, y que estamos yendo en otra dirección. Lo que queremos en Florida es la democracia y el capitalismo. La mayoría de los miembros del Congreso son republicanos. En la Cámara tenemos 85 miembros que son republicanos, que siguen los principios del partido y que no son nada similar a los principios de los comunistas. Estamos viendo que lo que quieren en Florida son personas con los valores del Partido Republicano, y por eso vamos a seguir trabajando en los próximos dos años.

-Cuando uno de nuestros líderes de Miami-Dade llega a un importante cargo como el que usted ostenta en estos momentos, los residentes del condado pueden estar pensando qué hará por ellos. ¿Hay algunos problemas específicos de esta comunidad que se propone resolver?

Esa es una conversación que voy a tener con la Comisión [de Miami-Dade], con la alcaldesa [de Miami-Dade, Daniella Levine Cava] para ver cómo nosotros podemos ayudar al Condado, a mi comunidad, ahí donde yo me crie, donde mi esposa se crio también y donde nacieron todos mis hijos. Así que esas son conversaciones que voy a tener con el liderazgo del Condado en los próximos dos o tres meses.