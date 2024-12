Mujer de Florida recibe cadena perpetua por el asesinato de su novio en un macabro juego

El veredicto llegó tras un juicio de 10 días y solo 90 minutos de deliberación por parte del jurado el pasado 25 de octubre. Boone rechazó anteriormente un acuerdo de culpabilidad que le habría reducido la condena a 15 años.

Los familiares de Torres expresaron su dolor durante la audiencia. Victoria Torres, hermana del fallecido, expresó con contundencia: "Sarah merece pudrirse en la cárcel. Ha causado dolor durante toda su vida". Sus palabras reflejan el sentimiento de impotencia y tristeza que dejó la pérdida de su hermano.

Boone, por su parte, se defendió argumentando haber sido víctima de abusos por parte de Torres durante años, lo cual, según ella, influyó en sus acciones.

En su declaración, Boone pidió perdón a la familia de Torres y lamentó lo sucedido. "No quise que esto sucediera. Perdóname, Jorge. Perdóname, familia Torres", dijo Boone, quien lleva 58 meses en prisión.

Los hechos

El incidente comenzó la noche del 23 de febrero de 2020, cuando Boone y Torres estaban bebiendo en su casa de Winter Park, Florida.

Según Boone, ambos estaban jugando y pensaron que sería divertido que Torres, quien pesaba 47 kilogramos, se metiera dentro de una maleta.

Boone luego se fue a dormir, pensando que Torres podría salir de la maleta por sí solo. Sin embargo, cuando despertó, lo encontró inconsciente dentro de la maleta.

La investigación reveló una historia muy diferente a la versión de Boone. En el teléfono de Boone, los detectives encontraron videos en los que se escucha a Torres suplicar desde dentro de la maleta, diciendo que no podía respirar y pidiendo ayuda mientras llamaba repetidamente a Boone. Estas pruebas fueron clave para demostrar la intención maliciosa de Boone.

El fiscal William Jay afirmó que Boone decidió mantener a Torres en la maleta para atormentarlo, incluso cuando él le suplicaba que lo dejara salir. "Luego lo golpeó con un bate de béisbol", añadió el fiscal, lo cual incrementó la gravedad de las acusaciones en su contra.

El juicio

Durante el juicio, Boone intentó justificar sus acciones argumentando que los episodios de violencia con Torres la hicieron percibir una amenaza inminente y que actuó en defensa propia.

No obstante, los videos registrados esa noche pintan una imagen distinta. En uno de los clips, Boone se escucha decir: "Sí, eso es lo que haces cuando me estrangulas" y "Oh, eso es lo que siento cuando me engañas".

Este trágico caso resalta las devastadoras consecuencias del abuso doméstico y la violencia alimentada por el consumo de alcohol.

La cadena perpetua para Boone cierra un capítulo oscuro, dejando tras de sí a una familia destrozada y a una comunidad conmocionada por los eventos que llevaron a la muerte de Jorge Torres.