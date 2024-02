Daniella Levine Cava inaugura proyecto Oasis at Aventura: 96 viviendas asequibles para la tercera edad

Así será Oasis at Aventura, edificio de viviendas asequibles de HTG.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, inaugura construcción de Oasis at Aventura

“Es grandioso que Alonzo Mourning utilizara la pasión que tiene desde la niñez y la pusiera en acción en favor de la comunidad. No solo para las personas mayores, él es el fundador del Overtown Youth Center, (450 NW 14 STREET, MIAMI, FL 33136) que también hace mucho por los jóvenes y las familias de allí”, dijo la alcaldesa Levine Cava este lunes 12 de febrero.

Alcaldesa Daniella Levine Cava _3521.JPG Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

La edil explicó que estas obras siempre se ejecutan a través de la cooperación y “estamos aquí para asegurar que podemos convertir los sueños en realidad y lograr viviendas seguras y confortables para nuestros residentes en la edad de retiro”.

“Este será un bello edificio de ocho plantas y 95 unidades, destinado a residentes mayores ubicado en el corazón de Aventura”.

Oasis at Aventura está situado en un terreno de 1,2 acres en 18700 NE 25th Ave. Contará con 96 apartamentos para personas de 60 años en adelante cuyos ingresos se ubiquen entre el 25% y el 60% del ingreso medio del área. Los alquileres en Oasis oscilarán entre 484 y 1.161 dólares al mes.

Los residentes de Oasis at Aventura, que deberán estar terminado en la primavera de 2025, podrán disfrutar de gimnasio, centro de negocios, una biblioteca y una terraza al aire libre.

Según la alcaldesa, “lo que hace especial este proyecto son las personas elegibles para habitarlo. Ya que muy pocos desarrollos se destinan a este segmento de ingresos”.

IMG_3485.jpg Así será Oasis at Aventura, edificio de viviendas asequibles de HTG. HTG

Sobre la oportunidad del proyecto, indicó que no pudo llegar en un mejor momento, “nosotros somos el mercado de vivienda menos asequible del país. El costo de la vida ha subido astronómicamente, la oferta de vivienda ha disminuido, lo único que podemos hacer es incrementar la oferta y es lo que estamos haciendo”.

“Las viviendas para personas de la tercera edad están en déficit en Miami-Dade. Desgraciadamente, sufrimos una tremenda escasez de este tipo de unidades. No solo en Miami-Dade y en nuestra comunidad, sino en toda Florida y a lo largo de nuestro país”, señaló Mourning, ex estrella de Miami Heat y fundador de Housing Trust Group (HTG) y AM Affordable Housing.

El proyecto fue financiado con $21 millones en créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos, un préstamo de construcción de $19,3 millones de JPMorgan Chase Bank, un préstamo de $4,3 millones de Florida Housing Finance Corp. y un préstamo de $2,4 millones de Miami-Dade.

Participaron en el evento la congresista federal demócrata Frederica Wilson y Alex Ballina, director de Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade.

[email protected]

@menendezpryce