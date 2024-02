Miami-Dade: comienza construcción de Gallery at Marti Park edificio de viviendas asequibles

Gallery at Marti se construye 450 SW 5th Street, la Pequeña Habana, Miami.

MIAMI.- El condado de Miami-Dade, en asociación con Related Urban Development Group (Related Urban), el brazo constructor de viviendas para la fuerza laboral y asequible de Realted Group, ha celebrado el comienzo de obra Gallery at Marti Park (GAMP), un edificio de 176 unidades para residentes de ingresos mixtos, ubicado en el corazón de La Pequeña Habana .

“Gallery at Marti Park es un gran ejemplo de cómo nos estamos asociando con constructores para traer soluciones reales y más unidades de vivienda que sean asequibles para nuestra fuerza laboral y personas mayores de bajos ingresos", indicó la edil.

La obra de 12 pisos ubicada en 450 SW 5th Street es el cuarto proyecto tipo Galería de Related Urban en Miami, luego del éxito de proyectos como Gallery on the River, Gallery at River Park y Gallery en West Brickell.

GAMP atenderá a una amplia gama de niveles de ingresos, centrándose en personas mayores de bajos ingresos bajo el programa de Demostración de Asistencia de Alquiler (RAD), así como en hogares que ganan entre el 80% y el 120% del ingreso medio del área (AMI). Aproximadamente la mitad de los apartamentos del proyecto serán unidades sin restricciones a precio de mercado.

"Gallery at Marti Park continúa con nuestra dedicación a brindar soluciones de vivienda de calidad para una amplia gama de residentes, desde personas mayores de bajos ingresos hasta aquellos que buscan residencias a precio de mercado", dijo Albert Milo, presidente de Related Urban Development Group.

“Esta propiedad es más que un simple edificio; simboliza un esfuerzo colaborativo para crear espacios que mejoren la calidad de vida de todos. Estamos agradecidos por el firme apoyo del condado de Miami-Dade y esperamos que esta visión se haga realidad".

Gallery at Marti Park está situada en dos parcelas de propiedad del condado adyacentes al Sitio 1 Joe Moretti Fase 2B, un sitio de vivienda pública de 32 unidades revitalizado por Related Urban en 2022.

Los urbanizadores celebraron un contrato de arrendamiento de terreno por 75 años con Miami-Dade Condado para el sitio anteriormente ocupado por un centro comunitario de un piso. Una vez terminado, GAMP contará con un nuevo centro para personas mayores en la planta baja, que atenderá a los residentes de edad avanzada y a otras personas mayores de bajos ingresos en el vecindario circundante.

El paquete de servicios en el lugar de GAMP ha sido diseñado intencionalmente para mejorar la experiencia de vida y promover un sentido de comunidad entre sus residentes. Las familias y los individuos tendrán acceso a una sala privada para guardar bicicletas, una sala de paquetes con tecnología y una terraza recreativa en el cuarto nivel con vistas panorámicas del centro de Miami. Esta terraza ofrecerá áreas de parrillas al aire libre conectadas a un gimnasio, una casa club y un centro de coworking.

“El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD) está optimizando recursos para aumentar los resultados en un entorno cambiante para brindar alivio de vivienda a través de estructura, innovación, métricas y soluciones", dijo el director de PHCD, Alex Ballina.

Bajo el liderazgo de la comisionada Eileen Higgins, el condado de Miami-Dade rezonificó la parcela, desbloqueando el potencial de desarrollo y agilizando la obtención de permisos.

El rápido cronograma de aprobación del proyecto por parte del Condado de Miami-Dade (seis meses para la aprobación del plano del sitio y tres meses y medio para el permiso maestro) fue posible gracias al compromiso del Condado de acelerar las revisiones de construcción y zonificación para viviendas asequibles.

"Estoy encantado de iniciar la construcción de Gallery en Marti Park, un símbolo de mi compromiso de activar terrenos subutilizados propiedad del condado para construir viviendas asequibles y para trabajadores que se necesitan desesperadamente. En una parcela donde hoy en día no existen viviendas, docenas de familias pronto tendrán una un lugar al que llamar hogar", afirmó la comisionada Eileen Higgins, que dijo sentirse orgullosa de la rápida aprobación del proyecto, que se espera esté terminado en el cuarto trimestre de 2025.

Related Urban es parte de la constructora Related Group encabezada por Jorge Pérez. Sus proyectos se dirigen a residentes de bajos y medios ingresos.

En octubre pasado, el condado, en asociación con Related Urban, inauguró 500 unidades de viviendas asequibles en La Pequeña Habana.

Desde su fundación en 2009, Related Urban ha construido, rehabilitado y administrado más de 14.000 unidades públicas. Actualmente, supervisa 20 proyectos en el sur y centro de Florida.

