viernes 30  de  enero 2026
UNIDAD Y DIVERSIDAD

Daniella Levine Cava proclama que "el estado del condado es fuerte" y traza la ruta de Miami-Dade hacia 2026

La alcaldesa Daniella Levine Cava destaca avances en empleo, pequeños negocios, vivienda asequible y transporte, y anuncia nuevas iniciativas para el MIA de cara al Mundial de la FIFA

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade.&nbsp;

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 

CESAR MENENDEZ DLA

MIAMI.— La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmó este miércoles 28 de enero que el estado de nuestro condado es fuerte” al presentar su discurso anual del Estado del Condado en el Lou Rawls Center for the Performing Arts de Florida Memorial University, la única universidad históricamente negra (HBCU) del condado. En un mensaje centrado en resultados, repasó los logros de 2025 en economía, vivienda, transporte, infraestructura y medio ambiente, y delineó prioridades para 2026, con especial énfasis en el Aeropuerto Internacional de Miami y la Copa Mundial de la FIFA.

Economía y empleo: cifras récord

Levine Cava subrayó que Miami-Dade mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del país (3,2%) y que se crearon más de 120.000 empleos en el último año. Destacó además el papel de los pequeños negocios, al señalar que el condado lidera el crecimiento empresarial a nivel nacional, con casi 5.000 nuevas solicitudes por cada 100.000 residentes.

Lee además
Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
MOTOR ECONÓMICO

Alertan sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami
Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CARTA A TRUMP

Daniella Levine Cava pide a Trump compensación justa a empleados federales tras fin del cierre del gobierno

Como ejemplo, citó la iniciativa “Strive 305”, que en 2025 alcanzó a 75.000 pequeños negocios y, en alianza con Dade County Federal Credit Union, otorgó más de 10 millones de dólares en préstamos rotatorios y capacitación a más de 250 empresas. “Cuando el gobierno elimina barreras y simplifica procesos, crea oportunidad”, dijo al resaltar los quioscos de permisos que redujeron trámites de meses a días.

Vivienda asequible y alivio a propietarios

En respuesta a la presión del costo de la vivienda, la alcaldesa informó que el condado duplicó la inversión en vivienda asequible, con más de 9.000 unidades ya construidas y 12.000 adicionales en desarrollo, beneficiando a unas 60.000 personas. Añadió que la iniciativa Cross-Work identificó terrenos del condado con potencial para 5.000 viviendas adicionales.

Para propietarios de condominios afectados por altas evaluaciones especiales, el Programa de Préstamos a Tasa Cero ha ayudado a casi 2.000 familias, con cerca de 53 millones de dólares en apoyo sin intereses para evitar desplazamientos.

Transporte: Metro Express y conectividad

Levine Cava celebró la puesta en marcha de Metro Express, el primer sistema de Tránsito Rápido de Autobuses (BTR) del condado y el más largo totalmente eléctrico del país, cuyo uso casi se duplicó desde su lanzamiento en octubre. Destacó ahorros de tiempo para los usuarios y alianzas con grandes empleadores para facilitar el acceso al transporte público.

Infraestructura y aeropuerto: MIA Forward Flight Team

La alcaldesa resaltó que Miami International Airport atendió a más de 55 millones de pasajeros en 2025 —casi 50% más que en 2021— y fue reconocido como el aeropuerto grande más mejorado del país en satisfacción del cliente. Enumeró proyectos como el garaje Ibis con más de 2.000 nuevos espacios, muchos con carga para vehículos eléctricos, el inicio de la Terminal K, la primera en ser construida en casi 20 años, y el desarrollo del plan de modernización de MIA de 9.000 millones de dólares.

En ese contexto, anunció la creación del “MIA Forward Flight Team”, un grupo de trabajo para lograr mejoras visibles y de corto plazo en la experiencia del pasajero, con más arte y eficiencia antes del Mundial.

Grandes eventos y proyección global

La alcaldesa recordó que 2026 será un año histórico para el condado. Además de eventos deportivos internacionales, Miami-Dade será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA, lo que podría generar hasta 1.300 millones de dólares en actividad económica y más de 9.000 empleos.

Medio ambiente y resiliencia

Levine-Cava defendió la protección del entorno como base del desarrollo. Destacó que el Departamento de Manejo de Recursos Ambientales (DERM) opera ahora como entidad independiente, y que el condado obtuvo cerca de 60 millones de dólares en subvenciones estatales para proteger la Bahía Biscayne. Mencionó inversiones en aguas pluviales y residuales, la expansión del alcantarillado para sustituir fosas sépticas y programas de reforestación comunitaria.

Gobierno eficiente y servicios

En materia fiscal, señaló ahorros derivados del programa WISE 305, incluida la renegociación del plan de salud para empleados del condado, con 40 millones de dólares en ahorros, y avances del grupo de trabajo sobre suspensiones de licencias, que permitió a miles de conductores regularizar su situación.

Impuestos, revocatorio y migración

Antes del discurso, la alcaldesa adelantó a la prensa los temas que iba a abordar y al ser preguntada sobre diferentes temas, calificó el proceso de revocatorio en su contra como “ruido” y “una distracción”, y afirmó que continuará enfocada en gobernar durante su segundo mandato. Sobre los proyectos de ley en Tallahassee para reducir el impuesto a la propiedad, advirtió que hacer recortes profundos implicarían menos servicios y dijo que está llevando una campaña de educación pública para explicar consecuencias.

En materia migratoria, expresó preocupación por la política federal y el vencimiento del TPS para haitianos el 3 de febrero, subrayando que la comunidad haitiana, unas 350.000 personas en el condado, es clave para la economía local, especialmente en salud. “Trabajamos contra reloj para revertir una decisión que sería desastrosa”, dijo.

Con un llamado a la unidad, Levine Cava insistió en que el liderazgo debe medirse por resultados y pertenencia: “Miami-Dade es fuerte porque estamos juntos”. El mensaje, pronunciado en una institución emblemática para la comunidad afroamericana, buscó reforzar la idea de un condado diverso, resiliente y enfocado en el futuro.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Alex Otaola insiste en referendo revocatorio contra Daniella Levine Cava y corrige la petición

Daniella Levine Cava expresa cautela sobre rol de EEUU en Venezuela, congresistas de Florida respaldan la transición y a María Corina Machado

Trump nomina a Kevin Warsh para próximo presidente de la Reserva Federal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy