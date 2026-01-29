Daniella Levine Cava proclama que "el estado del condado es fuerte" y traza la ruta de Miami-Dade hacia 2026

MIAMI.— La alcaldesa del condado Miami-Dade , Daniella Levine Cava , afirmó este miércoles 28 de enero que “el estado de nuestro condado es fuerte” al presentar su discurso anual del Estado del Condado en el Lou Rawls Center for the Performing Arts de Florida Memorial University, la única universidad históricamente negra (HBCU) del condado. En un mensaje centrado en resultados, repasó los logros de 2025 en economía, vivienda , transporte, infraestructura y medio ambiente, y delineó prioridades para 2026, con especial énfasis en el Aeropuerto Internacional de Miami y la Copa Mundial de la FIFA.

Levine Cava subrayó que Miami-Dade mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del país (3,2%) y que se crearon más de 120.000 empleos en el último año. Destacó además el papel de los pequeños negocios , al señalar que el condado lidera el crecimiento empresarial a nivel nacional, con casi 5.000 nuevas solicitudes por cada 100.000 residentes.

Como ejemplo, citó la iniciativa “Strive 305”, que en 2025 alcanzó a 75.000 pequeños negocios y, en alianza con Dade County Federal Credit Union, otorgó más de 10 millones de dólares en préstamos rotatorios y capacitación a más de 250 empresas. “Cuando el gobierno elimina barreras y simplifica procesos, crea oportunidad”, dijo al resaltar los quioscos de permisos que redujeron trámites de meses a días.

Vivienda asequible y alivio a propietarios

En respuesta a la presión del costo de la vivienda, la alcaldesa informó que el condado duplicó la inversión en vivienda asequible, con más de 9.000 unidades ya construidas y 12.000 adicionales en desarrollo, beneficiando a unas 60.000 personas. Añadió que la iniciativa Cross-Work identificó terrenos del condado con potencial para 5.000 viviendas adicionales.

Para propietarios de condominios afectados por altas evaluaciones especiales, el Programa de Préstamos a Tasa Cero ha ayudado a casi 2.000 familias, con cerca de 53 millones de dólares en apoyo sin intereses para evitar desplazamientos.

Transporte: Metro Express y conectividad

Levine Cava celebró la puesta en marcha de Metro Express, el primer sistema de Tránsito Rápido de Autobuses (BTR) del condado y el más largo totalmente eléctrico del país, cuyo uso casi se duplicó desde su lanzamiento en octubre. Destacó ahorros de tiempo para los usuarios y alianzas con grandes empleadores para facilitar el acceso al transporte público.

Infraestructura y aeropuerto: MIA Forward Flight Team

La alcaldesa resaltó que Miami International Airport atendió a más de 55 millones de pasajeros en 2025 —casi 50% más que en 2021— y fue reconocido como el aeropuerto grande más mejorado del país en satisfacción del cliente. Enumeró proyectos como el garaje Ibis con más de 2.000 nuevos espacios, muchos con carga para vehículos eléctricos, el inicio de la Terminal K, la primera en ser construida en casi 20 años, y el desarrollo del plan de modernización de MIA de 9.000 millones de dólares.

En ese contexto, anunció la creación del “MIA Forward Flight Team”, un grupo de trabajo para lograr mejoras visibles y de corto plazo en la experiencia del pasajero, con más arte y eficiencia antes del Mundial.

Grandes eventos y proyección global

La alcaldesa recordó que 2026 será un año histórico para el condado. Además de eventos deportivos internacionales, Miami-Dade será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA, lo que podría generar hasta 1.300 millones de dólares en actividad económica y más de 9.000 empleos.

Medio ambiente y resiliencia

Levine-Cava defendió la protección del entorno como base del desarrollo. Destacó que el Departamento de Manejo de Recursos Ambientales (DERM) opera ahora como entidad independiente, y que el condado obtuvo cerca de 60 millones de dólares en subvenciones estatales para proteger la Bahía Biscayne. Mencionó inversiones en aguas pluviales y residuales, la expansión del alcantarillado para sustituir fosas sépticas y programas de reforestación comunitaria.

Gobierno eficiente y servicios

En materia fiscal, señaló ahorros derivados del programa WISE 305, incluida la renegociación del plan de salud para empleados del condado, con 40 millones de dólares en ahorros, y avances del grupo de trabajo sobre suspensiones de licencias, que permitió a miles de conductores regularizar su situación.

Impuestos, revocatorio y migración

Antes del discurso, la alcaldesa adelantó a la prensa los temas que iba a abordar y al ser preguntada sobre diferentes temas, calificó el proceso de revocatorio en su contra como “ruido” y “una distracción”, y afirmó que continuará enfocada en gobernar durante su segundo mandato. Sobre los proyectos de ley en Tallahassee para reducir el impuesto a la propiedad, advirtió que hacer recortes profundos implicarían menos servicios y dijo que está llevando una campaña de educación pública para explicar consecuencias.

En materia migratoria, expresó preocupación por la política federal y el vencimiento del TPS para haitianos el 3 de febrero, subrayando que la comunidad haitiana, unas 350.000 personas en el condado, es clave para la economía local, especialmente en salud. “Trabajamos contra reloj para revertir una decisión que sería desastrosa”, dijo.

Con un llamado a la unidad, Levine Cava insistió en que el liderazgo debe medirse por resultados y pertenencia: “Miami-Dade es fuerte porque estamos juntos”. El mensaje, pronunciado en una institución emblemática para la comunidad afroamericana, buscó reforzar la idea de un condado diverso, resiliente y enfocado en el futuro.

