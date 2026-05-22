viernes 22  de  mayo 2026
ALERTA SANITARIA

Detectan niveles elevados de bacterias y emiten alerta para playa de Key Biscayne

Las autoridades recomendaron evitar el contacto con el agua en Crandon Park North luego de que análisis recientes detectaran concentraciones elevadas de enterococos, un indicador utilizado para identificar posible contaminación fecal y riesgos para la salud de los bañistas

Imagen referencial de una playa en Key Biscayne, Miami.

Imagen referencial de una playa en Key Biscayne, Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Las autoridades sanitarias recomendaron evitar las actividades recreativas en el agua de Crandon Park North, en Key Biscayne, después de que pruebas recientes detectaran concentraciones de bacterias superiores a los niveles considerados seguros por las regulaciones estatales.

La advertencia fue emitida por el Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade (DOH) tras analizar muestras recogidas durante el monitoreo rutinario de la calidad del agua realizado el jueves. Los resultados determinaron que el área no cumple actualmente con los criterios establecidos para uso recreativo debido a la presencia elevada de enterococos.

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Estos microorganismos son utilizados por las autoridades ambientales como indicadores de una posible contaminación por materia fecal. Según la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), los enterococos viven de forma natural en el tracto intestinal de animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos, por lo que su detección en aguas costeras puede reflejar la presencia de contaminantes potencialmente perjudiciales.

La EPA señala que estas bacterias pueden llegar al mar a través de diversas fuentes, entre ellas residuos animales, descargas de aguas residuales procedentes de embarcaciones, escorrentías generadas por lluvias y otros elementos ambientales asociados a sedimentos, arena o vegetación.

Aunque la exposición a concentraciones reducidas generalmente no representa un peligro significativo, niveles elevados pueden aumentar el riesgo de desarrollar infecciones cutáneas, irritación ocular, afecciones en los oídos y problemas respiratorios, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

De acuerdo con los parámetros utilizados para evaluar la calidad de las aguas marinas recreativas, los resultados se consideran adecuados cuando registran entre 0 y 35 enterococos por cada 100 mililitros. Sin embargo, las muestras más recientes detectaron concentraciones de 71 o más bacterias por cada 100 mililitros de agua marina, una cifra que supera los niveles considerados seguros para actividades recreativas.

La advertencia llega en vísperas del fin de semana del Memorial Day, uno de los períodos de mayor afluencia de visitantes a las playas del sur de Florida, por lo que las autoridades recomiendan optar por otros destinos costeros hasta que nuevos análisis confirmen condiciones seguras para los bañistas.

El Departamento de Salud indicó que continuará realizando pruebas periódicas en el área y que la recomendación permanecerá vigente mientras los resultados sigan excediendo los estándares estatales de calidad del agua.

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